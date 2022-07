Marvel’s Midnight Suns: nuovo spotlight su Spider-Man

Dopo la storia di Iron Man, è stato pubblicato un nuovo spotlight di uno degli eroi che saranno presenti in Marvel’s Midnight Suns: è il turno di Spider-Man.

Questa la descrizione dell’eroe attraverso il sito ufficiale del gioco:

Storia

Il geniale adolescente Peter Parker viene morso da un ragno radioattivo durante un esperimento scientifico andato storto. Non si sa bene come, questo incidente gli infonde abilità sovrumane correlate agli aracnidi: forza, agilità e la predisposizione ad arrampicarsi sui muri e a percepire il pericolo. Ben presto si costruisce un paio di “lancia-ragnatele” da mettere ai polsi grazie ai quali può sparare fili adesivi incredibilmente resistenti che gli consentono di spostarsi da un edificio all’altro.

Un giorno Peter si rifiuta di fermare un ladro e, a causa di ciò, il suo amato zio, che l’aveva cresciuto insieme alla dolce zia, viene ucciso. Così Peter si rende conto che deve sfruttare le sue incredibili abilità a fin di bene e quindi crea un’identità segreta per combattere il crimine: l’amichevole Spider-Man di quartiere.

Specialità: danni distribuiti

L’agilità di Spider-Man gli consente di attaccare i nemici su tutto il campo di battaglia senza impiegare azioni multiple; inoltre, le sue ragnatele possono legare i nemici o portarli verso di lui. È anche in grado di sfruttare l’ambiente circostante come un’arma in modo da abbattere gli avversari lanciando oggetti come casse, barili e generatori elettrici senza consumare la risorsa Eroismo.

Qui sotto potete vedere lo spotlight trailer di Spider-Man, ricordandovi che Marvel’s Midnight Suns sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC (Steam ed Epic Games Store) dal 7 ottobre 2022.