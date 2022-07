Avatar Frontiers of Pandora: rinviato al 2023-2024

Sembrava dovesse uscire entro aprile 2023, ma ora Avatar Frontiers of Pandora arriverà nell’anno fiscale successivo, che terminerà a marzo 2024. Questo vuol dire che il titolo in sviluppo da parte di Massive Entertainment uscirà tra la seconda parte 2023 e la prima parte 2024. Ubisoft ha infatti annunciato, nel suo report sulle vendite del primo trimestre dell’anno fiscale 2022 che “Avatar: Frontiers of Pandora uscirà ora nel 2023-24” e nel comunicato si legge:

“Ci impegniamo a offrire un’esperienza immersiva all’avanguardia che sfrutti appieno la tecnologia next-gen, poiché questo straordinario marchio di intrattenimento globale rappresenta un’importante opportunità pluriennale per Ubisoft”.



Dunque la notizia ufficiale Ubisoft va a smentire quel leak che voleva il gioco in uscita a novembre di quest’anno, prima dell’uscita del film.

Il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Stadia e Luna.