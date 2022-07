Yu-Gi-Oh! Gioco di carte collezionabili: disponibile Duellanti Leggendari Stagione 3

Konami ha annunciato l’arrivo del box Duellanti Leggendari: Stagione 3 per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG), disponibile ora in Europa e Oceania.

Duellanti Leggendari: Stagione 3 raccoglie carte per eroi, villain ed eroi diventati villain! Caratterizzato da carte introdotte in Duellanti Leggendari: Destino Immortale e Duellanti Leggendari: Eroe Magico, Duellanti Leggendari: Stagione 3 è il set ideale per i fan di Mago Nero, Stratos EROE Elementale, Necro Synchron e molti altri!

Ogni box Duellanti Leggendari: Stagione 3 include 1 Rara Segreta – livello di rarità originariamente non presente in Duellanti Leggendari: Destino Immortale o Duellanti Leggendari: Eroe Magico – e 6 Ultra Rare. Vista l’importante influenza esercitata da Jaden su questo box, le Ultra Rare di Duellanti Leggendari: Stagione 3 saranno disponibili nei colori dei 3 dormitori della Duel Academy: 2 Ultra Rare rosse per Slifer Red, 2 Ultra Rare blu per Obelisk Blue e 2 Ultra Rare standard per Ra Yellow.

E, come bonus speciale, ogni box Duellanti Leggendari: Stagione 3 conterrà anche uno o più dadi collezionabili dedicati a Mostri o Simboli legati a Yugi, Jaden e Yusei.

Infine, i duellanti italiani potranno recarsi nel loro GameStop di fiducia per acquistare edizione speciali di Duellanti Leggendari: Stagione 3, ognuna delle quali conterrà un esclusivo dado collezionabile Mago Nero.



Ogni box Duellanti Leggendari: Stagione 3 contiene 37 carte: 1 Rara Segreta, 6 Ultra Rare (2 Ultra Rare standard, 2 Ultra Rare rosse, 2 Ultra Rare blu) e 30 comuni.

Per maggiori informazioni, potete visitare il sito ufficiale.