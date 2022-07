The Last of Us Part I: Naughty Dog mostra il gioco con un video di 10 minuti

Dopo le tante speculazioni emerse a causa dei leak trapelati in rete, Naughty Dog ha finalmente mostrato in azione con un lungo filmato il nuovo The Last of Us Part I, con l’intero team di sviluppo che ha proposto e descritto il remake dell’omonimo titolo, mostrando tutti i miglioramenti offerti da questo rifacimento in salsa next-gen (ormai current). Il video, che ha una durata di 10 minuti, sembrerebbe confermare quanto auspicato, ossia che il gameplay del gioco resterà quasi del tutto invariato.

Gli sviluppatori di Naughty Dog però confermano la ricostruzione da zero di The Last of Us, con la Parte I che proporrà una nuova veste grafica in grado di sfruttare le potenzialità di PlayStation 5, cut-scene che ora passano senza soluzione di continuità al gameplay, una fisica più realistica, animazioni dei personaggi migliorate e l’intelligenza artificiale rivisitata sia per quanto riguarda gli NPC alleati, sia per quelli nemici.

Naughty Dog ha anche parlato di due modalità grafiche, ossia 4K nativo a 30 fps o in 4K dinamico a 60 fps, mentre tra le altre feature targate PlayStation 5 troviamo il feedback aptico del DualSense, i grilletti adattivi e ovviamente l’audio 3D. Verranno offerte anche 60 opzioni di accessibilità, un numero superiore rispetto a quelle presenti in The Last of Us Parte II. Infine, i giocatori avranno la possibilità di giocare diverse modalità aggiuntive: una modalità permadeath, una modalità speedrun e nuovi costumi sbloccabili per Joel ed Ellie. Ora non resta che aspettare il prossimo 2 settembre, quando The Last of Us Part I debutterà su PlayStation 5, mentre il suo approdo su PC è confermati, ma al momento senza una data d’uscita ufficiale.