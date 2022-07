For Honor: l’eroe Medjay sarà disponibile dal 28 luglio

Durante il live stream di Warrior’s Den, Ubisoft ha annunciato che il nuovo

Eroe di For Honor, un Medjay, sarà disponibile il 28 luglio. All’inizio della Stagione 2 dell’Anno 6, Bolthorn aveva usato il potere della reliquia trafugata per salvare il suo popolo, ma scatenato inconsciamente una maledizione su Heathmoor. Neferkha, l’ultimo discendente dei Faraoni, è arrivato da terre lontane per contrastarla.

L’eroe Medjay è il primo Eroe egiziano a raggiungere il gruppo e il secondo Eroe Outlander aggiunto alla fazione, dopo il Pirata dello scorso anno. Come Outlander, il Medjay arriva dal lontano deserto per rintracciare ed eliminare il potere della reliquia rubata. I Medjay sono guerrieri potenti, irremovibili, molto versatili e hanno uno stile di combattimento che unisce due stili, equipaggiato con un bastone a lama e con le asce gemelle. Il bastone a lama si usa come arma a lungo raggio ed è perfetto per la mischia, mentre l’uso delle asce gemelle dà al Medjay un vantaggio nel combattimento corpo-a-corpo. Dal 28 luglio i giocatori potranno acquistare il nuovo Eroe Medjay nei negozi partner per 7,99 € come parte dell’offerta che comprende l’Eroe, un Ornamento Esclusivo, un Outfit Élite, sette giorni di Status Campione e tre casse Scavenger. Puoi anche sbloccare l’Eroe in-game l’11 agosto per 15,000 Steel.

Assieme al lancio dell’Eroe, For Honor propone una Free Week su PS4, PS5 e PC dal 28 luglio. I giocatori della Free Week avranno accesso totale alla Standard Edition di For Honor, e quelli che vorranno continuare la battaglia dopo il periodo gratuito potranno mantenere i loro progressi ed Eroi, portandoli nel gioco completo. Il 28 luglio, For Honor rilancia il programma Porta un Amico, dove vecchi e nuovi giocatori possono ottenere ricompense invitando i propri amici.

For Honor è disponibile per Xbox One, Xbox Series X|S e PC con Xbox

Game Pass e su PlayStation 4 e Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft, PlayStation 5 e Xbox Series X / S grazie alla retro compatibilità.