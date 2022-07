Gotham Knights: il nuovo trailer mette in evidenza Batgirl

Warner Bros. Games Montreal ha rilasciato un nuovo trailer per il suo prossimo gioco Gotham Knights, questa volta incentrato su Batgirl. Lo studio ha recentemente presentato una gameplay del personaggio, indicando che la rivelazione completa di Batgirl farà il suo debutto durante il San Diego Comic Con.

Il nuovo trailer non mostra molto in termini di gameplay ma mette in evidenza una breve introduzione al personaggio, mostrando alcune delle sue mosse fantastiche, così come alcuni attacchi che il personaggio può sferrare insieme ai suoi compagni di squadra Finora, 3 dei 4 personaggi giocabili di Gotham Knights hanno ricevuto presentazioni di gameplay, con il trailer più recente che mostra Robin. Anche Nightwing e Red Hood hanno ottenuto video di presentazione simili. A marzo sono state rivelate le dimensioni del titolo su PC.

Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

atman è morto e i criminali hanno invaso le strade di Gotham City. Proteggere la città, dare speranza ai suoi cittadini, mettere in riga le forze dell’ordine e incutere timore nei criminali è ora compito della Bat-famiglia, formata da Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. Accresci le tue abilità risolvendo misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia di Gotham e sconfiggendo noti criminali in epiche battaglie. Diventa il nuovo Cavaliere Oscuro e riporta l’ordine nel caos che ha travolto le strade di Gotham.

Gotham Knights è un gioco di ruolo d’azione open world ambientato nella Gotham City più dinamica e interattiva mai vista prima d’ora. Pattuglia i cinque distretti di Gotham in modalità giocatore singolo o insieme a un altro eroe e sventa le attività criminali in cui ti imbatti. L’eredità che lascerai inizia ora. Unisciti ai Cavalieri.

Gotham Knights arriverà il 25 ottobre su PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.