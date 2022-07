Farming Simulator 22: ecco le novità dal FarmCon 22

Farming Simulator 22 sta crescendo molto rapidamente, come hanno dimostrato gli ideatori presentando tante novità al FarmCon 22. In occasione dell’evento lo sviluppatore e editore GIANTS Software entra nel dettaglio sull’enorme quantità di contenuti in arrivo. Durante il live stream internazionale di giovedì, sono stati mostrati diversi annunci e teaser per Farming Simulator 22:

Nuovi pack ufficiali annunciati : Vermeer Pack in arrivo il 23 agosto.

: Vermeer Pack in arrivo il 23 agosto. Il pack Pumps ‘N Hoses Pack di Creative Mesh in arrivo il 27 settembre.

Contenuti gratuiti subito disponibili : la serie John Deere 5M e il classico John Deere 710.

: la serie John Deere 5M e il classico John Deere 710. La mappa Silverrun Forest della Platinum Edition & Expansion è stata rivelata con un teaser.

Con il Vermeer Pack, i giocatori possono scoprire la versione digitalizzata della prima pressa a propulsione autonoma al mondo, la ZR-5. In totale, sono inclusi cinque macchinari efficienti e unici realizzati dal produttore nord-americano Vermeer. Il pack verrà rilasciato il 23 agosto e al momento è già possibile preordinarlo. Un Vermeer Pack teaser offre un primo sguardo alle nuove macchine. Presentato ed edito da GIANTS Software, il Pumps N’ Hoses Pack uscirà il 27 settembre. Sviluppato dallo studio Creative Mesh, il pack Pumps N’ Hoses offre sistemi ombelicali (utilizzando pompe e manichette per spruzzare il fertilizzante in modo più efficiente rispettando il suolo), separazione del letame e impianti a biogas configurabili. Sono inclusi oltre 30 nuovi articoli.

La Platinum Expansion e la Platinum Edition aggiungono a Farming Simulator 22 più di 40 nuovi macchinari del Gruppo Volvo e altri, così come una nuova mappa, la Silverrun Forest. Ispirata all’area a nordovest del Pacifico negli Stati Uniti, la mappa è stata presentata per la prima volta con un video teaser. In un paesaggio rigoglioso, dominato da vaste aree di foresta, i giocatori possono godersi la raccolta e la semina di nuovi tipi di alberi, mentre portano avanti nuove missioni e forniscono legname per sviluppare diversi punti di interesse.