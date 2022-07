Resident Evil Village Gold Edition: nuovo trailer sulla modalità Mercenari e Lady Dimitrescu

Capcom ha svelato un nuovo trailer di Resident Evil Village Gold Edition e dell’attesissimo DLC Winters’ Expansion, per il pluripremiato ottavo capitolo principale della serie survival horror. L’ultimo trailer offre uno sguardo ravvicinato a The Mercenaries Additional Orders, che introduce nuovi personaggi giocabili, più livelli e ulteriori miglioramenti all’amata modalità d’azione frenetica. La Winters’ Expansion sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Steam e Stadia. I pre-ordini sono aperti.

Un nuovo gruppo di eroi e villain si uniscono al protagonista di Resident Evil Village, Ethan Winters, come personaggi giocabili in The Mercenaries Additional Orders. Questi aggiornamenti del contenuto della Winters’ Expansion consentiranno ai giocatori di vestire i panni di Alcina Dimitrescu, lanciarsi in battaglia brandendo i poteri magnetici di Karl Heisenberg e scatenare l’arsenale di armi e potenti pugni di Chris Redfield. Lady Dimitrescu incombe sui nemici in questa modalità ricca di azione, alta più di 2 metri fa leva sulla sua statura per affrontare Lycan o altri avversari abbastanza sfortunati da incrociare il suo cammino. Dimitrescu può aumentare la sua Estasi facendo a pezzi i nemici con i suoi artigli affilati come rasoi. Ciò le consente di eseguire azioni speciali come schiacciare i propri nemici ed evocare le sue figlie. Oltre ai nuovi personaggi giocabili, The Mercenaries Additional Orders introduce due nuovi livelli, Villaggio Infernale e Fiume Infernale, oltre a ulteriori miglioramenti all’esperienza.

Ambientato qualche anno dopo rispetto agli aventi di Resident Evil 7 biohazard, Resident Evil Village riprende la saga della famiglia Winters con un nuovo incubo in cui Ethan viene braccato da nuovi implacabili nemici in un villaggio isolato. Resident Evil Village continua l’avventura di Ethan nella visuale in prima persona.

Resident Evil Village Gold Edition sarà disponibile il 28 ottobre 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Steam.