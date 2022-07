Gotham Knights: il creative director conferma la morte di Batman e l’assenza del Joker

Gotham Knights di WB Games Montreal ha recentemente ricevuto un nuovo trailer, questa volta incentrato su Barbara Gordon nei panni di Batgirl. Ogni membro della squadra ha avuto il tempo di brillare negli ultimi mesi, ma c’è ancora un dubbio persistente sul fatto che Batman faccia la sua apparizione o meno.

Sfortunatamente, i fan che cercano una svolta a fine partita e il Cavaliere Oscuro potenzialmente giocabile non realizzeranno il loro desiderio. Durante una sessione di domande e risposte dei fan al Comic-Con di San Diego, tramite IGN, il creative director Patrick Redding ha affermato che Batman è davvero morto. Mentre la sua morte si verifica nei primi dieci minuti, rimarrà così fino alla fine. È interessante notare che, mentre Redding ha confermato che il Joker non era nel gioco, ha dichiarato:

Non confermerò o negherò se Harley lo sia.

Sebbene non sia stato detto nulla sul ritorno di Riddler Trophies, è stato notato che un punto interrogativo per il cattivo è presente durante il gioco. È interessante notare che Redding ha anche notato dialoghi e filmati personalizzati a seconda del personaggio che veniva controllato in un dato momento. Di seguito una panoramica tramite la pagina ufficiale di Steam:

Batman è morto e i criminali hanno invaso le strade di Gotham City. Proteggere la città, dare speranza ai suoi cittadini, mettere in riga le forze dell’ordine e incutere timore nei criminali è ora compito della Bat-famiglia, formata da Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin. Aumentate le vostre abilità risolvendo misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia di Gotham e sconfiggendo noti criminali in epiche battaglie. Diventate il nuovo Cavaliere Oscuro e riportate l’ordine nel caos che ha travolto le strade di Gotham.

Gotham Knights arriverà il 25 ottobre su PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.