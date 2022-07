Immortals Fenyx Rising: in pre-produzione Oxygen uno spin-off con tematica polinesiana

Ubisoft ha annunciato per il mitologico gioco di avventura open world di Immortals Fenyx Rising uno spin-off a tema polinesiano. Nel podcast Games Mess Decides, il giornalista di Giant Bomb Jeff Grubb ha letto le seguenti affermazioni da una fonte in cui ha espresso fiducia. Di seguito la dichiarazione:

Il seguito di Ubisoft Quebec di Immortals Fenyx Rising non è un vero e proprio seguito. È più uno spin-off. Il nome di produzione del gioco si chiama Oxygen. Questa volta si basa sulla cultura polinesiana hawaiana. Ha ancora un narratore di Dio. Cercano di essere ancora stilizzati visivamente ma è meno di una copia di Breath of the Wild. È in fase di pre-produzione, visto alcuni concept art, arriverà forse nel 2025.

Grubb ha detto che la sua fonte sapeva anche del piano di Ubisoft di porre fine allo sviluppo di Ghost Recon: Frontline, che è stato annunciato poco prima della registrazione del suo podcast. Intanto Avatar: Frontiers of Pandora è stato ritardato. Precedentemente previsto per essere rilasciato nel calendario 2022, ora arriverà durante l’anno fiscale della società a partire da aprile 2023.

viluppato dallo studio di Assassin’s Creed Odyssey Ubisoft Quebec, Immortals Fenyx Rising è un gioco di azione e avventura open world su un eroe dimenticato alla ricerca di salvare gli dei greci. Di seguito una panoramica del titolo:

Immortals Fenyx Rising dà vita a una grandiosa avventura nella mitologia. Affrontate nei panni di Fenyx, una nuova semi divinità alata, una missione per salvare gli dei della Grecia. È in gioco il destino del mondo, siete l’ultima speranza degli dei. Dominate i poteri degli dei, come la spada di Achille e le ali di Dedalo, per affrontare potenti nemici e risolvere antichi enigmi. Combattete contro iconiche creature mitologiche come i ciclopi e Medusa, in scontri dinamici in cielo e a terra.