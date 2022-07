Destiny 2: la prossima settimana arriveranno informazioni sul prossimo Raid

Bungie ha annunciato uno showcase per Destiny 2 il 23 agosto, invitando i fan a “testimoniare” ciò che sta per arrivare. Alcuni nuovi dettagli arriveranno però prima, in particolare per quanto riguarda la nuova incursione.

La community manager, Liana Ruppert, ha dichiarato su Twitter che i giocatori avranno informazioni sulla data di lancio dell’incursione la prossima settimana. Naturalmente, questo non significa che il nome dell’incursione sarà rivelato, quindi tenete sotto controllo le aspettative. Quello che sappiamo è che si tratta di un’altra incursione classica di Destiny 1. La teoria più diffusa è che si tratterà di un’incursione classica.

La teoria più diffusa è che si tratti della Caduta di un Re proveniente dall’espansione Il Re Dei Corrotti, soprattutto visto il legame di Oryx con Savathun, la Regina dei Sussurri. Resta da vedere come questo si inserisca nella storia più grande con L’Oscurità e Il Testimone. Resta da vedere se l’Astrocorazzata nel suo complesso tornerà come il Leviatano per la Stagione degli Infestati.

Nel frattempo, l’evento Solstizio è attualmente in corso fino al 9 agosto.