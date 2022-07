Diablo IV: file della beta sarebbero stati aggiunti al launcher di Battle.net

Il giorno dell’uscita è ancora lontano, ma Diablo IV avrà una beta prima del lancio: le iscrizioni sono attualmente attive, ma non ci sono indicazioni su quando inizierà. Potrebbe essere nel breve, nei prossimi mesi, in quanto quelli di Wowhead hanno scoperto dei file aggiunti di recente per la beta nel Battle.net Launcher.

I file di configurazione del catalogo indicano un rilascio futuro, anche la finestra di installazione può essere visualizzata, pur non essendo disponibile il download. È più che probabile dunque che Blizzard stia gettando le basi per l’arrivo della beta nel corso dell’anno. Come sempre, quando arriveranno novità ufficiali in merito, ve lo faremo sapere.

L’uscita di Diablo IV è prevista per il 2023 su Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One e PC. Supporterà il gioco multipiattaforma e il couch co-op. Vi lasciamo qui sotto all’immagine che mostra la schermata d’installazione della beta, e in più vi rimandiamo, qualora vogliate, alla nostra anteprima fatta a giugno dopo il video mostrato all’Xbox & Bethesda Showcase.