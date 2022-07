Gears 6: lo sviluppo della campagna è appena iniziato?

The Coalition sta lavorando a diversi progetti non ancora annunciati e, a quanto si apprende, uno di questi è una nuova IP e sarà più che altro un progetto sperimentale per aiutare lo studio a prendere confidenza con l’Unreal Engine 5. Anche se sembra che questo sarà il prossimo gioco di The Coalition, lo sviluppatore sta ovviamente guardando anche al futuro del franchise di Gears of War. Infatti, sembra che i lavori sul prossimo gioco della serie siano già in corso.

Da un po’ di tempo a questa parte, gli annunci di lavoro pubblicati da The Coalition indicano che lo studio ha iniziato il processo di sviluppo di Gears 6 (o qualunque sia il suo nome). Un altro recente annuncio di lavoro per la posizione di lead mission designer specifico per il franchise di Gears of War suggerisce che, più specificamente, è in corso anche il lavoro sulla campagna del gioco.

Nell’annuncio si fa più volte riferimento alle missioni e ai livelli della campagna per giocatore singolo e si dice che si cerca qualcuno che possa aiutare a creare “esperienze di campagna altamente coinvolgenti e di alta qualità”.

Naturalmente, Gears 6 non è menzionato per nome da nessuna parte nell’annuncio, anche se si potrebbe pensare che si riferisca a questo. In ogni caso, i rapporti hanno ripetutamente affermato che Gears 6 è più lontano dal lancio rispetto a qualsiasi nuova IP di The Coalition, e potrebbe arrivare solamente tra qualche anno.

Nel frattempo, di recente è stato affermato che è in lavorazione anche una raccolta rimasterizzata della serie Gears of War. Per saperne di più, leggete qui.