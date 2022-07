Zenless Zone Zero: i playtest iniziano ad agosto

La fase di tuning test di Zenless Zone Zero, nuovo gioco degli sviluppatori di Genshin Impact, prenderà il via molto presto.

Come ha infatti annunciato lo sviluppatore miHoYo, la fase di beta tuning test per Zenless Zone Zero prenderà il via il 5 agosto. Non c’è la data relativa alla fine della fase di test, ma c’è tempo fino al 27 luglio per iscriversi.

Questo è il primo test pubblico di Zenless Zone Zero di qualsiasi livello. Per questo motivo, come miHoYo avverte i potenziali giocatori durante l’annuncio, i contenuti della beta sono ancora in fase di lavorazione e potrebbero cambiare da qui al lancio finale. Tuttavia, lo sviluppatore non ha rivelato quali contenuti giocabili del gioco saranno presenti in questa fase.

Al momento, il tuning test sarà disponibile solo per PC e dispositivi iOS. Al momento non è chiaro se il test sarà poi disponibile su altre piattaforme, ma vale la pena ricordare che miHoYo non ha ancora annunciato nulla riguardo ad altre piattaforme al di fuori di PC e dispositivi iOS.

Ricordiamo che la nuova IP di miHoYo era stata annunciata a maggio, e poi a giugno, durante il Summer Game Fest, era stato pubblicato un nuovo trailer.