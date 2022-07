Path of Titans: la beta del gioco con i dinosauri arriva il 27 luglio

Alderon Games ha annunciato oggi 22 luglio che la closed beta di Path of Titans arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Mac, Linux e piattaforme mobile il 27 luglio. Una versione per Nintendo Switch è prevista nel corso dell’estate. In questo MMO survival i giocatori sono dinosauri, che si evolvono da uovo ad adulto in un ecosistema con 26 specie di dinosauri, creature AI e fino a 200 altri giocatori umani.

Matthew Cassells, co-fondatore di Alderon Games, dice in merito:

“Il lancio della Founder’s Edition è una pietra miliare per noi e per la comunità di Path of Titans. L’aggiunta delle console porterà molti nuovi giocatori nel gioco, e l’aggiunta di schiuse di T-Rex renderà le cose molto interessanti intorno a Panjura”.

Sopravvivere, esplorare e prosperare grazie agli eventi del ciclo di vita e al gioco sociale. La Founder’s Edition permette ai giocatori di trovare e costruire una caverna all’interno di Panjura, la prima di diverse mappe di 8 km x 8 km. I giocatori possono salire di grado sui server ufficiali, sui server personalizzati della comunità e spostarsi tra i server collegati con i loro dinosauri preferiti in avventure in solitaria o in gruppo per esplorare le sandbox aperte attraverso un ampio sistema di missioni secondarie. La Beta supporterà il gioco multipiattaforma su PC, mobile, console, Mac e Linux.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per l’occasione.