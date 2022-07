Batora Lost Haven: dietro le quinte sulla colonna sonora

Stormind Games ha pubblicato un video dietro le quinte incentrato sulla colonna sonora di Batora Lost Haven. A parlare è l’art director Gaetano Caltabiano, che parla del mood, i riferimenti, e di come il contatto con Ron Fish (che ha composto per God of War e la serie Batman Arkham) sia servito per poter raccontare una storia anche attraverso la musica.

Qui sotto potete leggere la news pubblicata sulla pagina ufficiale del gioco:

Dopo il viaggio alla scoperta delle tribù che popolano l’universo di Batora: Lost Haven è giunto il momento di saperne di più sulla colonna sonora del nostro prossimo gioco, ma anche sulla collaborazione con il leggendario compositore Ron Fish.

Ci siamo sempre concentrati sul nostro obiettivo principale, che è quello di raccontare storie intense, con un approccio molto cinematografico. Ecco perché abbiamo concentrato molti dei nostri sforzi nella creazione della colonna sonora di Batora: Lost Haven. Quando abbiamo iniziato a pensare alla colonna sonora del gioco, sapevamo che Batora aveva bisogno di un’atmosfera poetica e profonda che si adattasse alla narrazione del gioco e accompagnasse i giocatori in questo viaggio avventuroso.

Dovevamo raggiungere la migliore qualità possibile, pensando ai nostri riferimenti e alle nostre ispirazioni, come il Signore degli Anelli e Dune, il mondo onirico di Journey, ma anche il franchise di Ori per la sua atmosfera poetica. Abbiamo quindi deciso di rivolgerci ad un professionista di grande esperienza nel settore e siamo entrati in contatto con Ron Fish, che ha composto la colonna sonora di grandi giochi come God of War e la serie Batman Arkham. Poi, abbiamo iniziato a lavorare insieme su Batora: Lost Haven!

I nostri iscritti hanno avuto l’opportunità di ascoltare “Will of the Keeper”, un brano evocativo della colonna sonora di Ron Fish, ma l’intero gioco offre ai giocatori un viaggio suggestivo attraverso la galassia e la missione finale di Avril.

Per saperne di più sul nostro lavoro di colonna sonora e sound design su Batora: Lost Haven guardando il video dietro le quinte mostrato lo scorso fine settimana durante l’evento Save & Sound!

Qui sotto potete vedere il filmato in questione, ricordandovi che il gioco arriverà durante questo 2022 (data precisa ancora non annunciata), pubblicato da parte di Team17, su PlayStation 4, PlaySation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC (via Steam).