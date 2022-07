MultiVersus: arriva LeBron James, poi Rick & Morty

Da qualche giorno la fase beta di MultiVersus è in accesso anticipato, e dal 26 luglio diventerà accessibile a tutti. E proprio dal 26 arriverà un altro personaggio giocabile: si tratta di LeBron James, cestista dei Lakers che in questi giorni ha dato spettacolo in Drew League. Nel filmato lo si vede in azione con la maglia della Tune Squad, da Space Jam New Legacy.

Classe Picchatore, queste sono le abilità di LeBron:

Buckets: prende la mira/lancia la sua palla da basket, poi ne evoca un’altra

Work the Floor: fa passare la palla tra le sue gambe, colpendo più nemici

Denied: schiaccia la palla a terra o crea una barriera stoppando i proiettili

Qui sotto potete vedere il filmato di LeBron in azione. La voce è quella di John Eric Bentley (Barret in Final Fantasy VII Remake)

Poi, è stato pubblicato un altro video che mostra in azione altri due personaggi del roster, ovvero Harley e Shaggy.

Ma non è tutto, perché dalla Stagione 1, che inizierà il 9 agosto, saranno disponibili anche Rick & Morty, come potete vedere nel tweet pubblicato qui sotto nel profilo social ufficiale di MultiVersus.

What do Lebron and Rick & Morty have in common? They're both joining #MultiVersus! Lebron swings in July 26th, and Rick & Morty arrive in Season 1. #SDCC pic.twitter.com/XHYAWPijhy — MultiVersus (@multiversus) July 22, 2022

Ricordiamo che il Beta test aperto di MultiVersus sarà diponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (su Steam) con cross-play e supporto al trasferimento dei progressi su tutte le piattaforme. I progressi e gli elementi sbloccati durante il Beta test aperto di MultiVersus verranno trasferiti nel gioco completo.