Etheria Restart: annunciato action-RPG per PC e mobile

XD ha annunciato un nuovo action-RPG per PC e dispositivi mobile: si tratta di Etheria Restart, e potete vedere il trailer d’annuncio in fondo alla pagina.

Come scritto nella pagina ufficiale Steam , Etheria: Restart è un Action-RPG a turni ambientato in una città virtuale neo-contemporanea, sviluppato da XD Entertainment Pte. Ltd.. Mentre ci si occupa di Etheria, la città virtuale, il giocatore, un Hyper-Linker, combatterà fianco a fianco di Animus contro le invasioni di virus ed esplorerà storie segrete.

Qui la descrizione del mondo di gioco:

Cercare il proprio futuro immergendosi tra fantasia e realtà

Nel mondo reale tutti sono sepolti da una perenne tempesta di neve. Per proteggere le uniche vite rimaste, gli umani hanno creato Etheria, un mondo virtuale per fuggire dalla realtà, per liberare le loro menti, le loro sensazioni, per iniziare una nuova vita.

Tutto, dai grattacieli, ai quartieri commerciali e di intrattenimento più frequentati, ai parchi cittadini… Fasci di luce tra milioni di strisce di dati luminosi che viaggiano nell’aria si uniscono per diventare Etheria.

Tutto questo insieme costruisce un fantasioso mondo virtuale in cui gli Hyper-linker possono spostarsi da una battaglia all’altra con l’aiuto degli alleati Animus, sacerdoti dell’anima.

Rivestire la città con tutte le tinte vivaci degli straordinari Animus urbani.

Siete in lotta con gli Animus urbani di Etheria, un tempo esseri angelici ancestrali.

Gli Animus di Estheria, che si distinguono dalla media dei personaggi giocabili nei giochi, sono gli esseri virtuali che si risvegliano dalla collisione tra gli antichi miti e la vita delle città. Raccogliete le carte personaggio Animus per costruire insieme la vostra squadra con ogni sorta di abilità e capacità eteree per svelare i segreti nascosti in questo mondo virtuale.

Una tempesta di correnti sotterranee

Entrate nel gioco con la capacità di Hyper-linker di viaggiare tra il mondo reale ed Etheria per completare le missioni. Etheria inizia a crollare sotto l’attacco di un virus sconosciuto, e le verità nascoste iniziano a rivelarsi…

La gioia, la paura, il proibito… La città costruita sulla memoria e sui dati vi invita ad entrare.

Qui sotto potete vedere il trailer. L’uscita del gioco è prevista per il 2023, ed è possibile pre-registrarsi sul sito ufficiale o su TapTap.