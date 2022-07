Diablo IV: i file della beta sono stati aggiunti per test interni

Nella giornata di ieri vi avevamo fatto sapere di come quelli di Wowhead avevano scoperto che erano stati aggiunti di recente file aggiunti per la beta di Diablo IV nel Battle.net Launcher. Dopo che è circolata la notizia è stato però il GM del franchise di Diablo a Blizzard, Rod Fergusson, che ha fatto sapere che quella beta è solo per test interni. Queste le sue parole, tramite Twitter:

Vedremo dunque quando arriveranno i test pubblici in futuro, probabilmente dunque non nel breve, stando alle parole di Fergusson.

Hey all, I'm loving all the energy and excitement about a Diablo IV Beta showing up on https://t.co/2SrGzd8wmI but you should know that this is an internal only test. Sorry! We will have more public testing in the future as we continue down the path to shipping in 2023! pic.twitter.com/LvR6mSTjTZ

— Rod Fergusson (@RodFergusson) July 22, 2022