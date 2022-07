The Last of Us Part I: tutti i cambiamenti e le novità presenti nel remake

Dopo il nuovo filmato offerto da Naughty Dog, adesso sappiamo quali saranno le migliorie proposte da The Last of Us Part I, remake dell’omonimo titolo che debutto su PlayStation 3 a giugno del 2013 e in seguito (giugno 2014) approdò anche su PlayStation 4 con la sua edizione rimasterizzata. Il 2 settembre 2022 Part I giungerà su PlayStation 5 (e in seguito arriverà su PC, supponiamo 2023), portando in dote alcuni cambiamenti, mantenendo quasi del tutto inalterato però il suo gameplay.

Di queste ne discuteremo meglio quando avremo tra le mani il gioco, mentre adesso abbiamo deciso di proporvi un elenco che presenta tutte le novità, i cambiamenti e i miglioramenti proposti da The Last of Us Part I: