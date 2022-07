Gran Turismo 7: in arrivo un nuovo aggiornamento la prossima settimana

Tra alti, bassi e polemiche, continua il supporto a Gran Turismo 7 di Polyphony Digital. Il simulatore di corse riceverà un nuovo aggiornamento nel corso di questa settimana, secondo quanto ha twittato il produttore della serie Kazunori Yamauchi. A giudicare dall’immagine allegata, sono in arrivo tre nuove auto.

In base alle silhouette, una delle auto sembra essere la Nissan Skyline Super Silhouette del 1983, un pezzo forte della stagione 1982/1983 delle gare Super Silhouette in Giappone. Ha la potenza di un’auto da corsa di Formula nonostante appaia come una normale auto di serie. Resta da vedere come si sentirà nel gioco, ma dovrebbe offrire un’esperienza unica.

Gran Turismo 7 è attualmente disponibile per PS4 e PS5. Finora lo sviluppatore ha aggiunto nuove auto, paesaggi, layout dei tracciati, missioni per le gare di durata, eventi per le gare del circuito mondiale e molto altro negli aggiornamenti gratuiti. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sul prossimo aggiornamento nel corso della settimana.