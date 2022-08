POCO X4 GT Recensione: uno smartphone da diverse potenzialità

Il mercato degli smartphone è pieno zeppo di prodotti d’alto spessore ed è difficile distinguersi tra tante aziende come Samsung e Apple, considerando che quest’ultime hanno dato alla luce dei prodotti sensazionali per quanto riguarda le esigenze dei vari consumatori. Eppure, c’è chi vuole proporre qualcosa di diverso, ed è qui che possiamo cominciare a parlare di Xiaomi, nota azienda cinese fondata nel 2010. Da diversi anni a questa parte, la compagnia ha fatto molto parlare di sé, conquistando una fetta ben precisa di consumatori e aprendo molti centri Xiaomi qui in Italia. Sempre sotto l’ala dell’azienda appena citata, Pocophone ha proposto sul mercato vari smartphone della serie POCO , che hanno trovato uno spazio nel mercato, infatti, quello di cui vi parleremo oggi in questa recensione sarà il POCO X4 GT, prodotto uscito poco tempo fa, il quale è stato fortemente in sconto durante le prime giornate del lancio. Sebbene dotato di tante feature e non solo, sarà riuscito il POCO X4 GT a convincerci? Scopriamolo insieme e buona lettura!

POCO X4 GT: Un telefono veramente formidabile

Sin dalle nostra prima accensione, abbiamo notato che lo smartphone in questione è decisamente non solo formidabile, ma anche abbastanza veloce. Il dispositivo monta come sistema operativo Android 12, MIUI 13 For Poco, è questo già basta ad avere un prodotto decisamente affidabile per quanto riguarda la stabilità generale, ma al tempo stesso per quanto riguarda la velocità del sistema. Infatti, “scrollando” tra le varie applicazioni, il POCO X4 GT è sempre stato molto prestante e responsivo, anche aprendo più pagine e schede. Si nota fin da subito che quest’ultimo non presenta nessun rallentamento di sorta, rappresentando senz’altro un punto positivo per lo smartphone di Pocophone. Addentrandoci nei particolari hardware, il POCO X4 GT possiede il SOC Dimensity8100 con un processore Octa-Core di massimo 2,85GHZ, una ram di 8GB e una memoria interna di 128GB oppure è presente anche un altro modello sul mercato da 256GB, ma con un prezzo chiaramente superiore. Detto questo, diciamo che al livello hardware, il POCO X4 GT è un piccolo gioiello che si avvicina più alla fascia media dei telefoni, grazie al quale offre diverse chicche decisamente interessanti e da sfruttare in ogni sua minima parte. Diciamo che il launcher POCO ci ha convinti, seppur nelle nostre prove effettuate abbiamo riscontrato diversi bug mentre testavamo il prodotto, ma nonostante questo, come abbiamo detto in precedenza, la velocità dello smartphone è sbalorditiva e consente di effettuare delle operazioni nel migliore dei modi: efficace e con pochi tempi d’attesa.

Per quanto concerne invece il design del prodotto, POCO X4 GT si presenta in maniera accattivante, seppur la parte che mi ha particolarmente colpito è sulla parte posteriore dello smartphone, dove si vede in tutto il suo splendore grazie alla fotocamera da 64mp, la quale vi consentirà delle foto con una buona qualità, ma ci arriviamo dopo per quanto riguarda tale aspetto. Il display del dispositivo è di 6,6 pollici da 144HZ LCD IPS. Lo sappiamo cosa già state pensando: avete delle perplessità sugli schermi LCD dato che gli OLED sono nella maggior parte dei casi superiori a quest’ultimi, ed è qui che vi sbagliate, almeno solo in parte. Il POCO X4 GT ha una luminosità decisamente ottima e che vi renderà senz’altro soddisfatti, anche la qualità e resa dei video sono molto performanti, rivelandosi una sorpresa inaspettata da questo punto di vista.

POCO X4 GT: Un portento per il mobile gaming

Essendo che il telefono monta un processore d’avanguardia, questo lo rende un amico eccezionale per quanto riguarda il mobile gaming. Infatti, proprio in questi ultimi giorni, abbiamo provato diversi giochi scaricati dal Play Store, è possiamo dirvi tranquillamente che il POCO X4 GT farà girare la maggior parte dei giochi con delle prestazioni decisamente ottime. Diciamo che nei nostri test abbiamo provato titoli come Apex Mobile, Dragon Ball Legends, Call of Duty Mobile e tanti altri, dove il telefono di Pocophone ha superato questa prova con ottimi voti, d’altrocanto stiamo parlando di uno smartphone capace anche di competere con diversi telefoni dal budget da 500€. Detto ciò, sempre legato al discorso del mobile gaming, i possessori del POCO X4 GT potranno provare con mano l’applicazione Game Turbo, altro non è che un’app proprietaria al cui interno sono presenti delle chicche decisamente interessanti. Innanzitutto, bloccherà qualsiasi notifica su schermo e permettendovi di concentrarvi sulle vostre sessioni da gaming, inoltre sarà presente anche una sorta di monitoraggio facendovi vedere a quanti FPS state andando con il vostro dispositivo aggiungendo anche un’opzione per avere fotogrammi in più e mantenere fluido il gioco, chiamata ovviamente Modalità Prestazioni.

Insomma, per quanto riguarda il gaming su mobile, potete stare tranquilli e tirare un sospiro di sollievo. Ma la domanda è la seguente: quanta batteria consuma se stiamo impegnati in sessioni di gioco? Dato che stiamo parlando di una batteria da 5080 mAH, non vi dovete preoccupare per la durata complessiva della batteria se state effettuando delle operazioni differenti. Ma ritornando a noi, nelle nostre prove effettuate, l’autonomia del device si attestava all’incirca tra le 6 o 7 ore d’utilizzo, quindi potete stare tranquilli anche da questo punto di vista. Infatti, abbiamo fatto dei stress test per sfidare i limiti dello smartphone proprio sul fronte della longevità della batteria e anche la temperatura. Il risultato è stato nettamente positivo, specialmente per la temperatura, che si attesta a livelli normali nonostante la percentuale d’utilizzo del vostro processore. Insomma, non ci resta che fare i complimenti a Pocophone da questo punto di vista.

Foto e video alla prova

Come vi abbiamo già rivelato precedentemente, le caratteristiche della camera, almeno quella posteriore, dovrebbero permettere ai possessori del POCO X4 GT di avere una qualità foto e video molto chiari e nitidi, ma sarà esattamente così? Ebbene, vi possiamo assicurare che in entrambe le modalità, lo smartphone darà il massimo, salvando degli scatti e video con una buona qualità. Parlando della fotocamera, all’interno di essa sono presenti le classiche opzioni che ci permetteranno di avere delle fotografie con una qualità molto buona, come l’HDR e l’AI, le quali veramente danno un tocco magico in più. Detto ciò, nella modalità Foto, ci sono i classici filtri da applicare e alcune impostazioni già disponibili nella maggior parte dei telefoni, con la possibilità anche di decidere la proporzione dei vostri scatti fotografici. Purtroppo, durante i test, è subentrata una pecca da sottolineare, ossia lo zoom 2X, poiché la camera è dotata di un zoom interpolare e non ottica, di conseguenza i vostri scatti ne risentiranno al livello qualitativo. Altra problematica si riscontra in situazioni dove stiamo scattando delle fotografie con una bassa fonte di luce, ed è qui che si notano nettamente le limitazioni delle camera del POCO X4 GT, ma tutto sommato, il risultato è veramente notevole, considerando anche il prezzo a cui viene venduto questo POCO X4 GT. In più, lo smartphone presente le seguenti caratteristiche per quanto riguarda la camera: quella principale è di 64MP, la ultragrandangolare da 8MP, la macro da 2MP mentre la frontale si attesta da 16MP.

Invece, per quanto riguarda i filmati registrati, sono presenti diverse opzioni a cui potete puntare. Innanzitutto, il POCO X4 GT permette di avere dei video a 720p 30FPS, 1080P 30FPS, 1080P 60FPS e 4K 30FPS. Diciamo che le più interessanti solo le ultime due appena menzionate, le quali vi garantiranno una qualità video veramente ottima. Purtroppo, giungono anche qui le problematiche riscontrate precedentemente, ossia se vi ritrovate in una zona poco illuminata la qualità delle vostre clip video e ne risentiranno in negativo.

Qualche problema con gli update e alcuni bug

Addentrandoci ancora di più alla scoperta del prodotto targato Pocophone, purtroppo abbiamo notato qualche problema con gli aggiornamenti. Infatti, mentre aspettavamo che scaricasse l’update per tenere il nostro smartphone con le nuove modifiche apportate, il download dell’intera operazione risultava estremamente lento. Infatti c’è voluto diverso tempo per scaricare un aggiornamento di circa 700MB, ma questo ancora non sappiamo a cosa sia dovuto. Parlando invece di cose concrete, durante il nostro tempo passato con il POCO X4 GT abbiamo riscontrato alcuni bug, ad esempio come l’avvio di un’app dove lo schermo era completamente nero. Insomma, ci sono diverse preoccupazioni su questo device in determinati ambiti, sperando che il team possa apportare qualche aggiustamento con i futuri update al dispositivo. Invece, una cosa che mi ha lasciato particolarmente stupito sono gli speaker audio stereo del POCO X4 GT. Se siete tra coloro che amano guardarsi un video o ascoltare la musica senza cuffie o auricolari, stiate certi che il device non vi deluderà neanche in questo caso. D’altronde abbiamo anche la tecnologia Dolby Atmos che ci viene incontro per migliorare la nostra esperienza audio.

Siamo arrivati a fine recensione, e bisogna ammetterlo: il POCO X4 GT è un telefono di tutto rispetto. Al livello hardware si difende molto bene con un processore molto performante e con uno schermo Full HD a 144HZ, rivelandosi un compagno fidato per il mobile gaming. Al livello di velocità e stabilità del sistema, lo smartphone vi permetterà di effettuare determinate operazioni in pochi istanti e anche contemporaneamente. Purtroppo, segnaliamo la presenza di qualche bug riscontrato e una camera che da il massimo in spazi ben illuminati, mentre in altri scenari potrebbe dare qualche problema. Insomma, il POCO X4 GT, senza ulteriori giri di parole, è lo smartphone best buy di quest’anno, con la possibilità di optare alla versione da 128GB o 256GB. Se nel caso decideste di optare a questo smartphone, sicuramente ve ne innamorerete.