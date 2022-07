Marvel’s Midnight Suns: il nuovo video è focalizzato su Spider-Man

Marvel’s Midnight Suns ha un grande roster di eroi, ma uno dei più amati è Spider-Man. Dopo il suo trailer di presentazione, quest’ultimo ha ricevuto un nuovo video di presentazione che mette in evidenza tutte le sue diverse abilità. Spider-Man è in grado di fare molte cose, sia che si tratti di eliminare i nemici a bassa salute o di spostarsi nell’ambiente, ma uno dei suoi maggiori punti di forza sono gli attacchi ambientali.

Giocando la carta Opportunista, ad esempio, può eseguire due attacchi ambientali senza utilizzare l’Eroismo. Se potenziati, gli attacchi ambientali infliggono più danni e l’ultima carta attacco giocata viene pescata. La sua passiva, Abbatti la casa, offre una possibilità di rimborso del 15% del costo dell’Eroismo quando si utilizzano gli attacchi ambientali. Potenziandola, il primo attacco ambientale di ogni incontro costa zero Eroismo. Naturalmente, dovrete frequentare Peter Parker per assicurarvi che la sua passiva diventi più forte.

Ci sono altri modi per sfruttare i poteri di Spidey, come proiettare i nemici con il Lancio della ragnatela o usare il Ragno infernale per rendere gratuite le tre carte giocate successive. Marvel’s Midnight Suns uscirà il 7 ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà in seguito. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli e per altre presentazioni di eroi nei prossimi mesi.