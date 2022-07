DECEIVE INC. Provato: la spia della migliore agenzia

DECEIVE INC. Lo spionaggio strategico internazionale ha un nuovo nome. Un titolo decisamente intrigante che mescola in maniera sapiente azione, fasi stealth, strategia e ragionamento, offrendo agli amanti del gioco in multiplayer divertimento senza fine. Il tutto immerso in una grafica cartonesca molto piacevole, che nasconde però un gameplay molto ben concepito, capace di impegnare a lungo grazie a missioni molto complesse ed appaganti, insieme ad un team di amici pronti a spiare tutto lo spiabile accanto a noi. Pronti a saltare nella nostra Oldsmobile decappottabile piena di marchingegni segreti, e a buttarci sul campo per carpire ogni segreto nemico. Se amate il gioco in PvP online, il mondo delle spie ed avete sempre sognato di lavorare per una agenzia segreta internazionale, in collaborazione o competizione con altre spie segretissime, DECEIVE INC. è decisamente il gioco della vostra vita.

DECEIVE INC.: Spie si nasce, agenti specializzati si diventa

L’interessante titolo dedicato al mondo dello spionaggio internazionale è stato annunciato dal publisher Tripwire Presents lo scorso marzo, come abbiamo detto in questa pagina, mentre risale al mese scorso un nuovo trailer che ha svelato alcune caratteristiche. Fin dal suo annuncio la curiosità per DECEIVE INC. è stata molto alta, e finalmente, nei giorni scorsi abbiamo avuto l’occasione di provarlo con mano, in occasione di un evento stampa di presentazione organizzato dagli sviluppatori, lo studio indipendente Sweet Bandits Studios. Il titolo è attualmente in lavorazione, e verrà rilasciato su Personal Computer, tramite i canali di distribuzione digitale Steam ed Epic Games, e su console PlayStation 5 ed Xbox Series X|S, con data d’uscita prevista, per ora, nel Primo Trimestre 2023. Il gioco appartiene al filone, molto in voga attualmente, dei titoli PvP online in multiplayer che, come sappiamo, offrono davvero divertimento senza fine, con ogni partita più appassionante della precedente. In particolare anche il setting spionistico risulta parecchio affascinante, ed è capace di dare quella marcia in più al titolo, grazie soprattutto ad un gameplay curato nei minimi dettagli, ricco di azione, strategia ed una componente stealth realmente emozionante e coinvolgente. Allo stesso modo la grafica scelta dal team di sviluppo, di tipo cartoon, semplice e rassicurante, non deve trarre in inganno, si tratta di una tendenza lanciata anni fa dal titolo ormai di culto Fortnite, ma sotto l’accattivante comparto visivo si cela un titolo dalle meccaniche ben oliate che impegnerà i nostri cervelli al massimo delle loro possibilità, unendo tantissimi giocatori insieme per un divertimento senza fine. Le possibilità del titolo sono davvero numerosissime, e potremo trasformarci da debuttante allo sbaraglio appena assunto dalla nostra agenzia spionistica segreta internazionale in una vera SSS (super spia specializzata) dalle mille risorse, degna del miglior James Bond, personaggio simbolo del mondo dello spionaggio, scaturito nel 1953 dalla penna dello scrittore Ian Fleming, che fra l’altro prese il nome da un famoso entomologo realmente esistente, e trasformato in leggenda dalle numerose pellicole realizzate a partire dagli anni sessanta dalla casa cinematografica EON Production, gestita dalla Famiglia Broccoli, e tuttora attiva. Numerosissime sono, nel gioco, le strategie applicabili per risolvere le missione top-secret e giungere all’ obiettivo finale di missione, in competizione con gli altri giocatori, ed altrettanto numerose e stupefacenti le trasformazioni ed i camuffamenti attuabili nel titolo. Si può usare ogni cosa, si può diventare chiunque, letteralmente. I rischi delle missioni sono ovviamente alti, ma l’utilizzo dei suddetti travestimenti all’avanguardia, grazie ai quali possiamo diventare qualunque persona e persino qualsiasi cosa, che ci renderanno irriconoscibili alle altre spie ed ai personaggi non giocanti, oltre che l’utilizzo dei gadget fantascientifici, delle armi futuristiche, e di abilità uniche e rocambolesche, che ci faranno lottare fino all’ultimo secondo, a caccia della vittoria finale, sudatissima e che ci farà sgobbare parecchio. Bisogna avere cento occhi e stare attenti a tutti, la realtà è mutevole.

Solamente una spia riuscirà alla fine a trionfare, per tutti gli altri, la polvere.

DECEIVE INC. è un titolo nato per il multiplayer avanzato, come abbiamo detto, e come nel migliore gioco PvP si dovrà faticare parecchio per vincere. Una sola tra tutte le spie in competizione, infatti, può vincere la singola missione, e non sono assolutamente previsti sconti sul campo. La personalizzazione dell’equipaggiamento è molto forte, ed è possibile scegliere tra un inventario enorme di oggetti spionistici altamente tecnologici, tra i quali spiccano l’utilissimo simulatore olografico, fantascientifico e degno di Star Trek, assieme a gadget classici tratti dall’immaginario alla James Bond, come l’ombrello anti proiettile, cult britannico, ed il comodo tappetino gonfiabile, starà a noi scegliere i nostri preferiti di missione. Comune a tutti gli agenti segreti è però il fondamentale OLOWATCH, orologio olografico ad alta tecnologia che permette di camuffarci da qualunque personaggio del gioco, camerieri, guardie, passanti, signore anziane, cani, gatti, piante da appartamento o agenti della sicurezza. Gli stessi che, in teoria, dovrebbero sorvegliare le zone sensibili da spie come noi. Ovviamente usare delle armi da fuoco, per difesa o attacco, farà saltare l’abile travestimento, rendendo nulla la copertura. Con buona pace di chi preferisce l’azione bruta, con fucili da cecchino e rampini da salto acrobatico. L’hacking dei sistemi di sicurezza sarà più semplice mentre si indossa un travestimento, dando meno nell’occhio e perché non spiare tutto e tutti tramite comodi micro droni radiocomandati? Tutte le spie rivali hanno come obiettivo finale la nostra sconfitta, oltre a possedere un equipaggiamento valido quanto il nostro, ed abilità similari, la vera differenza, come al solito, la farà il nostro quoziente intellettivo, unica arma diversa per ogni spia. Solo una delle tante spie può terminare con successo la missione, e questo fattore, come è facile intuire, scatenerà in ogni partita un vero e proprio clima da Armaggeddon spionistico, con lotte all’ultimo sangue. Uno dei fattori più importanti per la risoluzione delle missioni è senza dubbio lo studio del battlefield proposto dai game designer di volta in volta. Conoscere meglio l’ambiente in cui ci si sta muovendo, è facile intuirlo, potrebbe fare la differenza.

Trionfare in una missione porta alla remunerazione della missione stessa da parte dell’agenzia, e con i fondi monetari raccolti è possibile migliorare l’inventario, le risorse e tanto altro, per diventare spie sempre più specializzate ed esperte nell’uso dell’armamentario. La DECEIVE INC., società privata segretissima che da il titolo al gioco, paga decisamente bene le spie talentuose, ma ricevere il proprio salario comporta rischi, impegno costante e tanta, ma tanta fatica. Del resto abbiamo voluto intraprendere la carriera della spia internazionale, piuttosto che quella di impiegato del catasto, ed ora ci tocca dare il massimo. L’onorata e antica società detiene, a quanto pare, il monopolio del mercato internazionale dello spionaggio, e pretende il massimo dai suoi membri. La mimetizzazione è uno dei fattori più divertenti del gioco, e crea una interessante dicotomia con la pianificazione della missione stessa, in cui vanno valorizzate le proprio risorse ed il proprio inventario, cercando di anticipare sempre le mosse delle spie concorrenti e stare un passo avanti a loro, fino a giungere all’obiettivo e, una volta conquistato iniziare a correre per conservarlo. Ogni agente segreto ha le sue abilità uniche, che possono essere attivate dall’elenco ufficiale degli agenti in servizio, inclusi dei misteriosi ladri professionisti di fama internazionale degni del re del crimine LUPIN III. Per ogni missione una nuova identità misteriosa.

Una delle feature più caratterizzanti del gioco è la suddivisione dell’immagine in riquadri contenenti azioni diverse, con la tecnica dello split screen che ha fatto la fortuna della serie TV cult 24 con Kiefer Sutherland, per capirci. Mentre il passaggio dalla visuale a volo d’uccello per studiare il campo alla terza persona in fase di missione e la prima persona per le azioni dirette è davvero utile. Trovate la pagina Steam del titolo al seguente LINK. Il gioco, per ora, non è ancora disponibile, ed i requisiti hardware prevedono un sistema operativo Windows a 64 bit, con presumibile ottimizzazione per gli attuali Windows 10 ed 11, otto giga di RAM minimi, ma consigliati il doppio, ed una potente scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1060 oltre che ben trenta giga liberi per l’installazione del gioco sul vostro disco rigido. Un titolo non adatto ai cosiddetti computer family, ovviamente, ma anche con una configurazione leggermente meno performante, come quella su cui lo abbiamo provato, i risultati sono stati decisamente buoni, con pochi rallentamenti o problemi grafici. Fondamentale però una buona connessione a banda larga molto stabile per poter utilizzare il titolo al suo meglio, siete avvisati. Preparate dunque il vostro Spy Kit al meglio e scegliete il travestimento più adatto per la prossima missione segreta.

Sviluppatore: Sweet Bandits Studios

Publisher: Tripwire Presents

Piattaforme: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Data d’uscita: Primo Trimestre 2023

DECEIVE INC. ci fa entrare col botto nell’affascinante mondo dello spionaggio internazionale, con un titolo PvP online multiplayer che mescola sapientemente azione, strategia e fasi stealth. Il gioco ha un gameplay molto ben studiato e durante il nostro Hands-On ha parecchio convinto, con pochi difetti che, siamo sicuri, verranno migliorati in corso d’opera. Il team Sweet Bandits Studios ha fatto un buon lavoro. Il comparto audiovisivo è ben realizzato ed appagante, ed anche i momenti più concitati risultano sempre chiari e comprensibili, nonostante i tanti elementi in gioco, manca del tutto, purtroppo, la localizzazione in italiano. Non ci resta che darvi appuntamento ai primi mesi dell’anno prossimo, quando l’editore Tripwire Presents rilascerà sul mercato la versione definitiva del titolo per PC e console di nuova generazione.