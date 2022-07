Monster Hunter Paradise è il prossimo titolo principale della serie, rumor

Il prossimo gioco del franchise di Monster Hunter è apparentemente trapelato tramite Discord e si intitola Monster Hunter Paradise. Tramite ResetEra in un post, ora eliminato, l’utente @neonaga99 ha sottolineato che sperimentando il back end di Discord durante l’utilizzo della build in modalità sviluppatore della piattaforma, è stato possibile attivare alcuni eventi segnaposto programmati per la fine dell’anno. Sebbene questi fossero per lo più vuoti, uno di loro ha invitato i giocatori a richiedere un codice per Monster Hunter Paradise, apparentemente confermando il titolo del prossimo gioco della serie.

Attivare l’evento in realtà non fa ancora nulla, ma offre ai giocatori un codice Xbox, PlayStation o PC, a quanto pare confermando le piattaforme per le quali il gioco è pianificato. Inoltre, non è chiaro se il codice sia per l’accesso alla beta, contenuto extra o qualcos’altro. È improbabile che questa versione arrivi su Nintendo Switch, al di fuori di una versione cloud. Capcom ha precedentemente escluso la prospettiva di Monster Hunter World in arrivo su Nintendo Switch, a causa della sua intensità grafica.

Monster Hunter ha avuto un enorme con il lancio di Monster Hunter World. Sebbene la serie sia sempre stata redditizia per Capcom in Giappone, con il gioco del 2018 ha registrato un incredibile successo globale e vendite sostenute. Monster Hunter Rise è stato lanciato su PC e Nintendo Switch da allora, ed entrambi i giochi hanno anche ricevuto un’espansione ciascuno che ha ampliato il mondo di gioco. Un seguito completo di Monster Hunter World in fase di sviluppo non è esattamente una novità, poiché è interessante notare che un Monster Hunter 6 è stato menzionato nella massiccia perdita di ransomware di Capcom nel 2020, quindi chiaramente, un nuovo gioco principale di Monster Hunter è stato qualcosa che l’azienda stava pianificando da molto tempo.

Monster Hunter Paradise sarà disponibile su Xbox, PlayStation e PC.