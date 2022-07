Funko e 10:10 Games svilupperanno insieme un gioco AAA

Funko e 10:10 Games hanno ufficialmente annunciato, tramite comunicato stampa, che lavoreranno insieme ad un gioco tripla A. A capo del progetto ci sarà Jon Burton, cinque volte vincitore del premio BAFTA; il titolo ha inoltre già una generica finestra di lancio fissata per il 2023. In concomitanza con il comunicato stampa è stato anche rilasciato un trailer( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) che mostra un pupazzetto dalle iconiche forme del franchise annunciare per l’appunto il titolo; senza tuttavia svelare molto sul progetto. Ma ecco, di seguito, quanto dichiarato da Andrew Perlmutter,CEO di Funko:

Creare prodotti iconici che colleghino emotivamente i fan ai loro fandom preferiti è fondamentale per ogni decisione.Collaborando con 10:10 Games e utilizzando i migliori creatori del settore, avremo il talento per fornire giochi che riflettono l’aspetto unico di Funko attraverso le sue linee e i vari prodotti.



Per quanto riguarda la controparte di 10:10 Games, a prendere parola è Arthur Parsons, direttore del design:

Funko è un marchio iconico che comprende davvero gli ingredienti necessari per sviluppare un videogioco di livello mondiale. 10:10 Games è entusiasta di dare vita a una nuova esperienza sia per i suoi fan che per i videogiocatori.

Ciò che di certo si sa sul gioco, il quale non ha ancora nemmeno un titolo provvisorio, è che lo sviluppo si concentrerà sulla creazione di un prodotto per PC e console di nuova generazione; facilmente intuibile dunque che lo studio di sviluppo si sia posto come obiettivo una grafica di un certo livello che non potrebbe essere supportata da una console di vecchia generazione. Questo fa sicuramente ben sperare. Inoltre, è stato dichiarato che a lavoro sul titolo ci saranno anche studi di terze parti e che dovrebbe essere classificato “T” per adolescenti dall’Entertainment Software Rating Board.

Insomma, le premesse sono davvero interessanti ed il progetto sembra, secondo quanto dichiarato, piuttosto ” importante”. Non ci resta che aspettare gli aggiornamenti che arriveranno nel corso del tempo. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo ecco il nostro articolo dedicato a tutti i cambiamenti e le novità presenti nel remake di The Last Of Us, lo trovate a questo indirizzo.