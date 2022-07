Skull and Bones manca di profondità secondo un rumors

Non è un buon momento per Ubisoft. Se pensiamo al posticipo di Avatar: Frontiers of Pandora, alla cancellazione di due titoli non annunciati insieme a Splinter Cell VR e Ghost Recon Frontline e al ritardo sullo sviluppo di Assassin’s Creed Rift; è facile ipotizzare quanta pressione e aspettative possano esserci intorno a Skull and Bones.

Tuttavia però, secondo una recente fuga di notizie proveniente direttamente dal team di sviluppo, pare che non ci siano buone nuove nemmeno per quanto riguarda questo titolo. In un precedente rumors si era parlato che l’uscita del gioco fosse stata fissata entro la fine dell’anno e che non avrebbe subito ritardi a causa di fondi elargiti da Singapore con una data di scadenza, che sarebbero stati ritirati in caso di posticipo; se ciò fosse vero non assicurerebbe qualità al titolo. Questo rumors è in linea con quanto dichiarato, per l’appunto, da un membro del team di sviluppo stesso, il quale ha affermato che il titolo manca di profondità e che ci sia davvero molto poco di più rispetto quanto mostrato recentemente durante lo show livestreaming.

Per quanto riguarda la mancanza di profondità e spessore nel titolo, nello specifico si parla di come tutto sia stato lasciato perfetto solo in superficie; ciò sarebbe davvero disastroso perché porterebbe ad una forte perdita di giocatori subito dopo il lancio; ovvero subito dopo aver provato il titolo. Ovviamente questi sono solo rumors e sono privi di qualsiasi tipo di ufficialità, ma se ci fosse anche solo una base di verità ciò non sarebbe buono per Ubisoft. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti sulla questione, ricordando che Skull and Bones uscirà l'8 novembre per Xbox Series X/S, PS5, PC, Google Stadia e Amazon Luna. Restiamo sintonizzati.