Hogwarts Legacy: i contenuti della Collector’s Edition e della Deluxe Edition sono trapelati online

I contenuti della Collector’s Edition e della Deluxe Edition di Hogwarts Legacy sono apparsi online. Come notato dall’utente Reddit u/BattleDashBR, sono stati individuati file nascosti sul sito Web del gioco che sembrano mostrare i vari oggetti inclusi nel gioco. Non è chiaro da quanto tempo questo file sia presente sul sito Web, tuttavia è allegato ai collegamenti ai grandi rivenditori statunitensi Best Buy e Game Stop, suggerendo che la campagna di pre ordine per questi articoli potrebbe iniziare presto.

La Standard Edition includerà solo il gioco base, mentre la Deuxe Edition aggiungerà molti bonus di gioco in più all’interno del gioco: una cavalcatura Thestral, il pacchetto cosmetico delle Arti Oscure, l’arena di battaglia delle Arti Oscure e la veste Kelpie, mentre la La Digital Deluxe Edition riceverà anche l’accesso al cappello della guarnigione delle Arti Oscure e l’accesso anticipato al gioco tre giorni prima del suo lancio globale. Nel frattempo, la Collector’s Edition presenterà il contenuto dell’edizione Deluxe, oltre a una figura da collezione di un’antica bacchetta magica fluttuante, un libro e una custodia in acciaio. Quando Hogwarts Legacy arriverà i giocatori potranno aspettarsi un’esperienza priva di micro transazioni. Il gioco non avrà alcun gameplay online o cooperativo ed è progettato per essere un’esperienza per giocatore singolo. Di seguito una panoramica del gioco:

Hogwarts Legacy è un coinvolgente gioco di ruolo d’azione open world ambientato nel mondo nato dai libri di Harry Potter. Partite per un viaggio alla scoperta di ambientazioni familiari e nuove dove potrai scoprire animali fantastici, personalizzare il tuo personaggio, preparare pozioni, imparare a lanciare incantesimi e sviluppare talenti per diventare il mago che sogni di essere.

Hogwarts Legacy verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC a dicembre 2022. Continuate a seguirci su Games Village per maggiori informazioni.