Bayonetta 3: il creator parla della censura

Hideki Kamiya, creatore della serie, ha parlato della censura sulle nudità in Bayonetta 3 tramite un post su Twitter. Kamiya ci ha tenuto a specificare che Nintendo non ha mai chiesto di censurare nulla a PlatinumGames. Nello specifico parliamo di una modalità introdotta che censura totalmente le nudità del personaggio principale e ne limita l’utilizzo di abiti succinti. Ma ecco, di seguito, la traduzione di quanto dichiarato ufficialmente:

Vedo molte persone parlare di Nintendo quando discutono della nudità in Bayonetta, ma durante il nostro tempo con il porting della serie l’unico suggerimento che abbiamo ricevuto riguarda il costume di Link nei capitoli 1 e 2, e come avrebbe dovuto essere un po’ più rivelatore.Nessun pregiudizio ha influenzato questo aspetto del gioco e penso che i giocatori possano godersi il gioco senza preoccuparsi che potrebbe essere stato… dopo aver lavorato con loro [Nintendo] per così tanto tempo, ho l’impressione che, sebbene ci siano volte in cui possiamo scontrarci, sono sorprendentemente aperti a discussioni dirette sullo sviluppo e sulle vendite.



Dunque Nintendo non ha mai chiesto alla casa sviluppatrice modifiche riguardo questo aspetto del gioco e anzi, come si legge nel post, Nintendo è molto aperta al dialogo ed alla discussione. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti al riguardo. Restiamo sintonizzati.