Marvel’s Midnight Suns: ecco la storia di Spider-Man

2K e Firaxis hanno pubblicato un video dettagliato per Marvel’s Midnight Suns, ancora una volta incentrato su Spider-Man. Mentre il precedente descriveva in dettaglio le sue abilità e abilità uniche, si tratta della vasta storia dell’arrampica muri. Dai un’occhiata qui sotto.

Viene raccontato il solito retroscena, denominatore comune per quasi tutti gli Spider-Verse: morso da un ragno radioattivo, acquisisce superpoteri, perde suo zio Ben in un tragico incidente e scopre che da un grande potere derivano grandi responsabilità. Il video copre anche alcuni dei più grandi cattivi di Peter Parker come Venom, che appare nel gioco come un nemico caduto. Finora, tra i 13 eroi facenti parti del roster, oltre al nostro amichevole arrampica muri di quartiere, possiamo ricordare Capitan America e recentemente Iron Man.

Il gioco avrà un hub centrale chiamato Abbey, dove Hunter può parlare con i compagni di squadra, cambiarsi d’abito, personalizzare gli alloggi, andare in giro con il loro segugio demoniaco Charlie e fare altre cose divertenti. Quando si tratta di azione, nonostante sia un rpg a turni, Midnight Suns offrirà un sacco di spettacolari azioni di supereroi piene di combo, esplosioni e caos distruttivo. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Quando la demoniaca Lilith e la sua temibile orda si uniscono con le malvagie armate di Hydra, è il momento di scatenare il lato più oscuro di Marvel. Nel personaggio di Hunter, la tua missione sarà di guidare un’improvvisata congrega di storici supereroi e pericolosi guerrieri sovrannaturali verso la vittoria. Riusciranno leggende del calibro di Doctor Strange, Iron Man e Blade a far fronte comune verso una minaccia apocalittica sempre più incombente? Se intendi salvare il mondo, dovrai siglare delle alleanze e guidare in battaglia la squadra nei panni dei leggendari Midnight Suns.

Marvel’s Midnight Suns uscirà il 7 ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam con la versione per Nintendo Switch in arrivo in seguito.