The Elder Scrolls Online: server in manutenzione

I server di The Elder Scrolls Online saranno offline a causa di un servizio di manutenzione per sistemare alcune cose nel back-end. Non sarà possibile giocare al titolo su nessuna piattaforma per almeno 5 ore. Importante specificare che è la durata della manutenzione è sempre un dato approssimativo in quanto, in taluni casi, delle situazioni possono necessitare di più tempo per essere sistemate. Ne è un esempio il caso della settimana scorsa, in cui i giocatori PlayStation hanno dovuto aspettare qualche ora in più rispetto agli altri fruitori per avere la patch PlayStation 4 e PlayStation 5.

I server sono ora offline in Nord America ed Europa e gli orari forniti sono i seguenti: 1:00 PT/4:00 ET/8:00 UTC/10:00 CEST; il che significa che si avrà accesso al gioco 6:00 PT/9:00 ET/13:00 UTC/15:00 CEST.

Il titolo continuerà a ricevere manutenzioni ed aggiornamenti ancora per molto tempo, secondo quanto dichiarato da Bethesda stesso.