Guerrilla spegne ” le luci” per alcuni alcuni giochi Killzone

Guerrilla ha ufficialmente annunciato la decisione di chiudere i server online per alcuni suoi giochi Killzone a partire dal prossimo 12 agosto. L’annuncio arriva tramite post su Twitter dall’account ufficiale dell’azienda; spegnendo per sempre ” la luce” su alcuni titoli iconici.

Dal 12 agosto in poi infatti le funzionalità online di Killzone: Mercenary, Killzone Shadow Fall (inclusa la modalità Intercept) e RIGS: Mechanized Combat League verranno disattivate, anche se resterà comunque attiva la modalità singleplayer. La società non ha rilasciato dichiarazioni per quanto riguarda i suoi piani futuri, anche se i suoi recenti successi non hanno bisogno di presentazioni di sorti, basta pensare ad Horizon Forbidden West ad esempio, ormai fenomeno di culto del 2022 insieme ad Elden Ring di FromSoftware( usciti entrambi nel medesimo periodo).

Non ci resta che aspettare ulteriori dichiarazioni ed annunci ufficiali da parte della casa sviluppatrice di videogame. Restiamo sintonizzati.