Dragon Quest X Offline: pubblicato il secondo trailer ufficiale

L’ editore Square Enix e lo sviluppatore BB Studio hanno rilasciato il secondo trailer ufficiale di Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline, che dura più di cinque minuti. Ricordiamo che il titolo uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam il 15 settembre in Giappone. Inoltre, il contenuto scaricabile dell’espansione Dragon Quest X: The Sleeping Hero and the Guiding Ally Offline è stato posticipato dall’estate 2022 all’autunno 2022. In un’intervista, su Game’s Talk. net, Takuma Shirashi ha rivelato che i giocatori saranno in grado di collegare il proprio gioco offline con la versione online e trasferire i propri dati.

Il trailer è una panoramica sulle caratteristiche principali del gioco incluse le differenze tra le varie tribù. Nel video possiamo vedere alcuni dei personaggi che si affiancheranno al protagonista nel corso della sua avventura insieme ai loro attacchi e abilità in combattimento. Di seguito una panoramica del titolo:

Possibilità di reincarnarsi

in Dragon Quest X Offline, il protagonista controllato dal giocatore è un giovane umano che vive una vita pacifica con il fratello nel villaggio di Etene. Quando il protagonista muore in seguito a un certo incidente, la sua anima viene riposta nel corpo di una giovane di razza diversa morta nello stesso momento, e da lì inizia la loro grande avventura.

Combattimento a turni

Il combattimento nel nuovo titolo di Dragon Quest utilizza il familiare sistema di combattimento a turni della serie.

Nuovo comando Tattica

Nel gioco puoi dare istruzioni generali al protagonista e al party con il comando Tattiche.

L’ascesa delle cinque tribù

Il protagonista parte con i suoi compagni per un’avventura per salvare il mondo di Astoltia tormentato dai demoni, viaggiando attraverso i continenti dove vivono le cinque tribù.

Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Offline uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam il 15 settembre in Giappone.