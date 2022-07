Etheria Restart: rivelati i requisiti di sistema per PC

Come annunciato pochissime ore fa da XD, Etheria Restart è un nuovo titolo action-RPG in arrivo per PC e mobile. La pagina Steam del titolo non ha permesso soltanto di dare uno sguardo più approfondito al gioco, ma anche di farsi un’idea di quella che sarà la resta grafica del gioco tramite le specifiche di sistema rilasciate per PC. Il titolo ha uno stile anime fuso con ambientazioni 3D. Ecco, di seguito, le specifiche di sistema:

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 7

Processore: Intel Core i5 2500 o AMD FX-4350

Memoria: 1 GB di RAM

Grafica: Nvidia GTX 660Ti o AMD R9 270 con 2+ GB di VRAM

DirectX: versione 11

Memoria: 5 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i5 6500 o AMD Ryzen 3 1200

Memoria: 2 GB di RAM

Grafica: Nvidia GTX 1060 o AMD RX 480 con 4+ GB di VRAM

DirectX: versione 11

Memoria: 5 GB di spazio disponibile

Nonostante le pochissime immagini rilasciate questi requisiti ci permettono di dare uno sguardo alla possibile resa grafica e sembrano presagire un prodotto niente male. Il titolo è in arrivo entro il 2023, restiamo sintonizzati.