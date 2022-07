Tactics Ogre Reborn avvistato su PlayStation Store, in arrivo l’11 novembre 2022

Un remaster di Tactics Ogre non annunciato è stato avvistato sul back-end del PlayStation Store per PS5 e PS4. Il nome di Tactics Ogre: Reborn è stato registrato da Square Enix ad aprile ed è apparso brevemente sul PlayStation Store a giugno prima di essere rimosso. Il titolo verrà lanciato per PlayStation 5 e PlayStation 4 l’11 novembre.

Tactics Ogre: Let Us Cling Together è stato originariamente rilasciato su Super Famicom nel 1995 prima di essere portato su PSP nel 2010. Secondo la descrizione del prodotto, il gioco si basa principalmente sulla versione 2010, con:

Grafica e suono migliorati, oltre a un design del gioco aggiornato, che dà vita a un nuovo Tactics Ogre che rimane fedele alle sue radici.

I filmati saranno caratterizzati da doppiaggio in inglese e giapponese e la musica è stata ricreata con esibizioni dal vivo. Sembra che anche l’originale a 16 bit venga utilizzato in una certa misura, tuttavia, poiché la descrizione dice anche:

I dettagli senza precedenti dei personaggi e degli sfondi dell’originale Tactics Ogre (1995) sono stati accuratamente ricreati in alta definizione.

Di seguito una panoramica:

Tactics Ogre, gioiello della corona del genere dei giochi di ruolo tattici, è rinato. Basato sulla versione del 2010, il gioco presenta una grafica e un suono migliorati, oltre a un design del gioco aggiornato, dando vita a un nuovo Tactics Ogre che rimane fedele alle sue radici.

Caratteristiche

Combattete battaglie tattiche su campi di battaglia tridimensionali. L’IA completamente rinnovata consente ai nemici di adattare le loro tattiche alla situazione, fornendo un sistema di combattimento che ti fa sempre riflettere e non invecchia mai.

su campi di battaglia tridimensionali. consente ai nemici di adattare le loro tattiche alla situazione, fornendo un sistema di combattimento che ti fa sempre riflettere e non invecchia mai. Le vostre scelte hanno un enorme impatto sullo svolgimento della storia.

hanno un enorme impatto sullo svolgimento della storia. il Chariot Tarot vi consente di cambiare fino a un certo numero di mosse durante la battaglia.

Tactics Ogre: Reborn sarà disponibile dall’11 novembre 2022 su PlayStation 4 e PlayStation 5.