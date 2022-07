The Last of Us Part I: nuovi dettagli sulla versione PC

Anche con tutte le polemiche che hanno circondato il gioco, non c’è dubbio che The Last of Us Part 1 finirà per vendere molto bene. Il fatto che il gioco arriverà su PC e sarà disponibile per un pubblico nuovo e più vasto è, ovviamente, di grande aiuto, ma quando arriverà esattamente la versione per PC? Al momento non è stata fissata una data, ma secondo Naughty Dog l’attesa non dovrebbe essere molto lunga.

Rispondendo a un fan su Twitter, Jonathan Benainous, Senior Environment Texure Artist di Naughty Dog, ha recentemente affermato che la versione PC di The Last of Us Part 1 arriverà “molto presto dopo l’uscita di PS5“. Resta da vedere esattamente quanto presto, anche se è lecito pensare che l’intervallo tra il lancio iniziale del gioco e il suo eventuale porting su PC sarà molto più breve di quanto non lo sia stato per i giochi PlayStation che Sony ha portato su PC finora, tra cui God of War e l’imminente Marvel’s Spider-Man.

The Last of Us Part 1 verrà lanciato per PS5 il 2 settembre, quindi si spera che passino solo pochi mesi prima che esca anche la versione per PC del gioco.