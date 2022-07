Classifica italiana: F1 22 primo per la terza settimana di fila

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella ventottesima settimana del 2022, dall’11 al 17 luglio. Per la terza settimana in fila, al primo posto c’è F1 22 di EA e Codemasters, nella sua versione PS4. Quinto in versione PS5 e quarto nella classifica PC. Podio completato da due titoli Switch molto presenti in questi mesi, Mario Strikers Battle League Football, secondo, e Nintendo Switch Sports, terzo. Podio tra l’altro uguale a quello della scorsa settimana, in quanto a chiuderlo c’è sempre Mario Strikers: Battle League Football su Switch. Per quanto riguarda la classifica PC, due titoli pubblicati da Activision Blizzard in testa, Spyro Reignited Trilogy (primo) e Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (secondo). Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana della settimana.

TOTALE

1 F1 22 – PS4

2 MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL* – SWITCH

3 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

4 NBA 2K22 – PS4

5 F1 22 – PS5

6 MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE – SWITCH

7 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

8 THE CREW 2 – PS4

9 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

10 THE LAST OF US PART II – PS4

CONSOLE

1 F1 22 – PS4

2 MARIO STRIKERS: BATTLE LEAGUE FOOTBALL* – SWITCH

3 NINTENDO SWITCH SPORTS* – SWITCH

4 NBA 2K22 – PS4

5 F1 22 – PS5

6 MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE – SWITCH

7 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

8 THE CREW 2 – PS4

9 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION – SWITCH

10 THE LAST OF US PART II – PS4

PC

1 SPYRO REIGNITED TRILOGY

2 CRASH BANDICOOT N. SANE TRILOGY

3 MONUMENT VALLEY: PANORAMIC EDITION

4 F1 22

5 ELDEN RING

6 GRAND THEFT AUTO V

7 DEAD ISLAND: DEFINITIVE EDITION

8 MONUMENT VALLEY 2: PANORAMIC EDITION

9 THE SIMS 4

10 MAFIA: DEFINITIVE EDITION

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail