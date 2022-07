Il supporto per Roller Champions potrebbe finire dopo la stagione 3

Roller Champions di Ubisoft non ha suscitato molto clamore dopo il suo lancio a maggio. Sembra che anche i numeri dei giocatori non siano così buoni, e pare che sia in atto un piano per l’abbandono del supporto. Lo ha rivelato Jeff Grubb di Giant Bomb nel podcast The Xbox Era, leggendo il messaggio di una fonte che diceva: “Roller Champions sarà cancellato dopo la Stagione 3″.

Annunciato per la prima volta nel giugno 2019, Roller Champions ha avuto un lungo periodo di sviluppo. Attualmente è nel pieno della Stagione 1: Disco Fever, lanciata il mese scorso insieme alla versione per Nintendo Switch. Se seguirà il solito ciclo di tre mesi per le stagioni, il supporto terminerà probabilmente nel primo trimestre del 2023. Ubisoft non ha però commentato ufficialmente la notizia.

La performance deludente di Roller Champions è solo uno dei tanti problemi che l’editore sta affrontando ultimamente. Ha ritardato Avatar: Frontiers of Pandora all’anno fiscale 2023/24 e i rapporti indicano che il gameplay è in “cattivo stato”. Splinter Cell VR e Ghost Recon Frontline sono stati cancellati insieme ad altri due titoli non annunciati. Il vociferato Assassin’s Creed Rift è stato rinviato al 2023 e si dice che sia molto in ritardo sulla tabella di marcia.