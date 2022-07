Fall Guys: tanti martelli in arrivo con l’evento Clan degli Yeetus

Mediatonic ha annunciato l’arrivo dell’evento Clan degli Yeetus in Fall Guys: sarà disponibile dal 28 luglio al primo agosto e porterà tante ricompense, e martelli, a Ruzzolandia. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Durante l’evento ci saranno livelli conosciuti, invasi però da enormi martelli rotanti.

Queste le ricompense:

Nickname del clan di Yeetus – 100 punti

200 Kudos – 200 punti

Targhetta del pass Yeetus – 500 punti

Pattern aspirante Yeeter – 700 punti

Backpack indossabile a forma di martello di Yeet – 800 punti

Per tutta la durata dell’evento sarà inoltre disponibile un costume da Yeetus, acquistabile nel negozio.

Qui sotto potete vedere il trailer dell’evento di Fall Guys, ricordando che a inizio mese, il gioco aveva superato i 50 milioni di giocatori.