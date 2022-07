Apex Legends: mostrata la nuova leggenda Vantage

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno rivelato Caccia (Hunted in originale), il prossimo aggiornamento per Apex Legends, che debutterà in tutto il mondo il 9 agosto. Caccia introduce la nuova Leggenda Vantage, una combattente dal tiro secco che ha imparato tutto nel modo più difficile, novità sulla mappa Kings Canyon e aumento del Level Cap, oltre al nuovo battle pass della stagione.

Nata da un criminale condannato ingiustamente che l’ha fatta nascere da sola sull’arido pianeta ghiacciato Págos, Vantage è cresciuta fino a diventare la sopravvivenza definitiva. Accompagnata solo dalla sua piccola compagna alata Echo e costretta a vivere in una terra ostile, Vantage diventa incredibilmente brava con un’arma a cannocchiale.

Potete conoscere di più su Vantage, mentre scopre un segreto a lungo celato e trova la volontà di sopravvivere nel nuovo filmato delle Storie di Frontiera, dal titolo Sopravvivenza, in fondo alla notizia.

Ulteriori dettagli su Caccia saranno annunciati a breve, con il reveal trailer della nuova season il 28 luglio. L’aggiornamento arriverà il 9 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

Qui sott potete vedere il filmato, ricordandovi che fino al 2 agosto in Apex Legends si terrà l’evento Gaiden.