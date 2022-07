The Lord of The Rings Gollum: rinviato di qualche mese

Previsto inizialmente per il primo settembre, The Lord of The Rings Gollum arriverà invece qualche mese più tardi. Daedalic Entertainment e NACON hanno infatti annunciato il rinvio del gioco con protagonista Gollum.

Qui sotto il conunicato:

Daedalic Entertainment e NACON desiderano ringraziare tutti i giocatori per la pazienza e il sostegno dimostrati finora. Negli ultimi anni, il team ha lavorato duramente per condividere la nostra visione di una storia straordinaria, ambientata in un mondo mozzafiato, pieno di magia e meraviglia. Siamo impegnati a soddisfare le aspettative della nostra comunità e a scoprire la storia non raccontata di Gollum in modo da onorare la visione di J.R.R. Tolkien.

Detto questo, per offrire la migliore esperienza possibile, abbiamo deciso di posticipare l’uscita di The Lord of The Rings Gollum di qualche mese. Vi aggiorneremo sulle tempistiche esatte nel prossimo futuro.

Daedalic e NACON sono grati alla loro appassionata comunità e saranno felici di condividere presto con loro questa avventura unica.

Non si sa quindi quanti saranno questi mesi che ci separano dall’uscita, attenderemo in futuro novità da parte di Daedalic e Nacon.

Il gioco uscirà su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Qui sotto potete vedere il tweet con il comunicato che annuncia il rinvio.