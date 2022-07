Tiny Teams: il festival indie dall’uno all’8 agosto

Yogscast ha annunciato il ritorno del festival Tiny Teams la prossima settimana, celebrando una line-up di oltre 100 giochi indie sviluppati da alcuni dei micro-studio più talentuosi del mondo.

Tornando per il terzo anno e svolgendosi su Steam e Twitch tra l’1 e l’8 agosto, il Tiny Teams 2022 accende i riflettori sui giochi indie creati da team di 5 persone o meno, spaziando da alcuni dei titoli più noti a giochi emergenti.

Il festival è stato in passato un’ottima piattaforma per i giocatori per scoprire i giochi in uscita sviluppati da piccoli studi; alcuni giochi presentati a Tiny Teams, come Peglin e Escape Simulator, hanno poi raggiunto un grande successo. Anche il prossimo gioco di Yogscast Games, PlateUp!, è stato scoperto al Tiny Teams dello scorso anno.

Tra i giochi presenti all’evento di quest’anno ci sono Rimworld, Cruelty Squad, Noita, Escape Simulator, Eastward, Planet Crafter, Stardew Valley, Dyson Sphere Program, Stackland, Cloudpunk, Unpacking, Black Book, Inscryption e Core Keeper e molti altri.

I giochi saranno presentati in uno speciale hub di eventi su Steam, mentre molti saranno trasmessi in diretta su Twitch durante il festival dal team di Yogscast. Alcuni giochi avranno anche demo giocabili disponibili per il download, mentre una speciale vendita su Steam offrirà ai giocatori sconti interessanti su una serie di giochi presenti al festival.

Alex Turner, fondatore di Tiny Teams, ha dichiarato:

“Tiny Teams è stato creato per aiutare gli studi più piccoli a dare risalto ai loro nuovi giochi, celebrando al contempo l’incredibile successo ottenuto da alcuni dei più piccoli team di sviluppo al mondo. La risposta all’evento di quest’anno è stata travolgente ed è stata un’emozione vedere alcuni dei nuovi brillanti giochi attualmente in fase di sviluppo da parte di microstudi di talento. Non vediamo l’ora di celebrare il loro duro lavoro la prossima settimana”.

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio del festival.