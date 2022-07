Roller Champions non verrà cancellato, lo conferma Ubisoft

Ubisoft è intervenuta in maniera ufficiale in risposta alle parole di Jeff Grubb, che parlava di una possibile cancellazione e dello stop al supporto per Roller Champions da parte del publisher francese, con l’azienda che ha affermato in maniera decisa l’esatto contrario.

La stessa Ubisoft ha infatti promesso non solo che Roller Champions non verrà cancellato, ma che il gioco competitivo riceverà il massimo supporto possibile. Come primo atto infatti, è stato deciso di prolungare la stagione in corso del gioco, ossia Disco Fever, annunciando allo stesso tempo che sono previste numerose stagioni e tanti nuovi contenuti in arrivo sul titolo. Possiamo dunque affermare che non ci ritroveremo davanti ad un nuovo caso-Hyper Scape, battle royale free-to-play che ha chiuso i battenti dopo pochi mesi dalla sua pubblicazione. Per adesso dunque, gli utenti possono stare tranquilli!

Hello Champions! Let’s clear it out of the way first, Roller Champions isn’t getting cancelled, and Ubisoft fully supports it.

You can rest assured we’ll keep you updated as we roll forward.

Full statement: pic.twitter.com/U8mfQRZRoH

— Roller Champions (@RollerChampions) July 25, 2022