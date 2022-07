Marvel’s Midnight Suns: ecco Doctor Strange

Lo sviluppatore Firaxis ha rilasciato un nuovo breve trailer per Marvel’s Midnight Suns. Il nuovo trailer presenta un nuovo supereroe Marvel che si unisce al roster del gioco: Doctor Strange. Date un’occhiata al trailer dell’eroe qui sotto.

Il trailer Meet Doctor Strange mostra alcune delle abilità di Doctor Strange, ma purtroppo non entra nei dettagli. Il video è in linea con i precedenti rilasciati per altri supereroi, inclusi Spider-Man, Iron Man e Capitan America. Considerando la storia, è molto probabile che presto vedremo nuovi video che descrivono in dettaglio la storia e il gameplay di Doctor Strange. Di recente, Spider-Man ha ottenuto un video basato sulla storia delle origini del supereroe.

Il gioco avrà un hub centrale chiamato Abbey, dove Hunter può parlare con i compagni di squadra, cambiarsi d’abito, personalizzare gli alloggi, andare in giro con il loro segugio demoniaco Charlie e fare altre cose divertenti. Quando si tratta di azione, nonostante sia un rpg a turni, Midnight Suns offrirà un sacco di spettacolari azioni di supereroi piene di combo, esplosioni e caos distruttivo. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Quando la demoniaca Lilith e la sua temibile orda si uniscono con le malvagie armate di Hydra, è il momento di scatenare il lato più oscuro di Marvel. Nel personaggio di Hunter, la tua missione sarà di guidare un’improvvisata congrega di storici supereroi e pericolosi guerrieri sovrannaturali verso la vittoria. Riusciranno leggende del calibro di Doctor Strange, Iron Man e Blade a far fronte comune verso una minaccia apocalittica sempre più incombente? Se intendi salvare il mondo, dovrai siglare delle alleanze e guidare in battaglia la squadra nei panni dei leggendari Midnight Suns.

Marvel’s Midnight Suns uscirà il 7 ottobre per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam con la versione per Nintendo Switch in arrivo in seguito.