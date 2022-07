Glaciered: un nuovo studio indipendente ne annuncia l’uscita

Studio Snowblind, uno studio indipendente giapponese di nuovissima costituzione, ha annunciato ufficialmente un suo prodotto di prossima uscita: Glaciered. Per quanto riguarda lo studio in questione è importante sottolineare che si tratta( pur essendo davvero uno studio giovanissimo, infatti è stato ” fondato” soltanto a maggio) di una casa sviluppatrice con un curriculum di tutto rispetto; il suo fondatore è Kei Shibuya, il quale ha precedentemente lavorato a giochi come Project Nimbus: Complete Edition e Sumire , oltre a vari titoli dall’era PlayStation 3 e Xbox 360 .Il gioco in questione sembra davvero interessante anche solo ad un primo sguardo. In effetti è già la trama a stuzzicare l’appetito e la curiosità del giocatore; ambientato 65 milioni di anni avanti nel futuro è uno sci-fi che si racconta di una terra ormai interamente ricoperta dai ghiacciai ed in questo contesto è facile immaginare quanto intriganti possano essere le dinamiche del gioco.

Purtroppo, a parte l’annuncio del rilascio su PC tramite Steam, non è stata rivelata alcuna data di uscita e nemmeno una generica finestra di lancio, ma dalla nostra abbiamo un trailer reveal ( che vi lasciamo in fondo a questo articolo) ed una panoramica del gioco tramite la pagina Steam ufficiale del titolo. Eccovela di seguito:

Glaciered si svolge sulla Terra 65 milioni di anni nel futuro, dove l’“Everwinter” ha trasformato la superficie del pianeta in una gigantesca lastra di ghiaccio e la vita continua a sopravvivere sotto i mari coperti di ghiacciai.

Le piante acquatiche crescono dai cieli dei ghiacciai e pesci colorati e bioluminescenti illuminano il fondo del mare. Una nuova specie prospera in questa nuova età dell’oro della vita. Sono i Tuai, discendenti degli uccelli e successori dei dinosauri. L’intelletto superiore e il metabolismo unico che hanno sviluppato nel corso di milioni di anni hanno assicurato la loro prosperità in questo ambiente ghiacciato. La grande era glaciale che alimenta questo generoso ecosistema sopravviverà finché persisterà l’Everwinter. Gioca nei panni di un Tuai combattendo contro ciò che è venuto a minacciare l’Everwinter.

Caratteristiche principali

Glaciered offre combattimenti dinamici in tempo reale che combinano attacchi in mischia e a distanza con abilità speciali. Scatena il potere all’interno delle stirpi di aviaria e dinosauro Tuai e sfrutta la loro capacità di controllare il caldo e il freddo.

Costruisci il tuo personaggio combinando varie abilità e abilità passive come il nuoto ad alta velocità che crea tunnel di acqua supercritica, lame di cristallo temporale e altro ancora.

Scopri ecosistemi unici sparsi su un oceano Terra 65 milioni di anni nel futuro. Visita le praterie che crescono dai cieli ghiacciati, nuota oltre banchi di pesci termofili che ricoprono il fondale marino e respingi i membri della famiglia Crocodilia che sono stati liberati dalla presa della gravità e cresciuti fino a dimensioni enormi.

Glaciered supporta le funzionalità NVIDIA RTX. Vivi la Terra del lontano futuro in 4K, migliorata da ray-tracing e DLSS, con texture 8K utilizzate per i personaggi principali.

Insomma, le premesse per un gioco interessante e di successo ci sono davvero tutte, non ci resta che aspettare aggiornamenti da parte della casa sviluppatrice stessa. Restiamo sintonizzati. Nel frattempo però, lo sapevate che lo sviluppatore Firaxis ha rilasciato un nuovo breve trailer per Marvel’s Midnight Suns?