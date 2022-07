Monster Hunter Rise Sunbreak: primo sguardo all’aggiornamento di agosto, in arrivo altri due nel corso dell’anno

Capcom ha ottenuto un eccellente track record con il lancio di Monster Hunter Rise: Sunbreak, vendendo già tre milioni di unità. L’espansione è stata lanciata circa un mese, ma ha già altri nuovi contenuti in arrivo, con un aggiornamento gratuito del titolo in arrivo ad agosto. Di recente, Capcom ha fornito non solo uno sguardo a quell’aggiornamento, ma ha anche fornito brevi dettagli su ulteriori aggiornamenti in arrivo nei prossimi mesi.

L’aggiornamento di agosto, per cominciare, aggiungerà Lucent Nargacuga, come annunciato in precedenza, così come la Forlorn Arena. Una breve clip lunga più di un minuto mostra scorci di entrambi, mostrando una piccola sezione di una battaglia contro il mostro. Dai un’occhiata qui sotto. Nel frattempo, Capcom ha anche confermato che dopo l’aggiornamento del titolo in arrivo ad agosto, Sunbreak ne riceverà altri due per il resto del 2022. Il secondo sarà disponibile in autunno e il terzo in inverno, con nuovi mostri in arrivo con entrambi gli aggiornamenti. Oltre a queste informazioni, Capcom ha in programma di fornire aggiornamenti gratuiti anche nel 2023, ma non ci sono ancora dettagli disponibili al riguardo.

Monster Hunter Rise è un gioco di ruolo d’azione che trasporterà i giocatori nel colorato villaggio di Kamura, un nuovissimo e tranquillo luogo di montagna che attira i visitatori con la sua cultura unica e le innovative tecnologie di caccia. Dopo che i cacciatori hanno equipaggiato la loro armatura e scelto uno dei vari tipi di armi, apprendono nuovi metodi di caccia e sbloccano nuove strutture, comprese le ancient shrine ruins. Man mano che i giocatori sconfiggono i mostri e avanzano nel gioco, gli oggetti dei nemici caduti possono essere utilizzati per creare armi e armature uniche che aumenteranno le loro possibilità di successo e sopravvivenza futuri.

Monster Hunter Rise: Sunbreak è disponibile per Nintendo Switch e PC tramite Steam.