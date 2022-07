WWE 2K17, 2K18, 2K19 e 2K20 rimossi da Steam

WWE 2K17, 2K18, 2K19 e 2K20 sono stati rimossi da Steam senza alcun tipo di annuncio da parte dell’editore 2K. I titoli non sono più disponibili per l’acquisto, possono essere solo riscaricati nel momento in cui fossero stati acquistati in precedenza. Tutto questo potrebbe avere a che fare con la questione delle licenze. La società wrestling professionistica subisce continuamente revisioni per quanto riguarda il roster praticamente annualmente; ciò potrebbe stare a significare che moltissimi atleti presenti all’interno dei giochi in questione non facciano più parte di quel determinato roster.

Per quanto riguarda il franchise non dovrebbe essere particolarmente deleterio in quanto 2k22 sembra essere il gioco più apprezzato di tutta la serie. Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti che magari adducano ad una spiegazione più specifica, restiamo sintonizzati.