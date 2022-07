Call of Duty Mobile: La Stagione 7 New Vision City arriva il 4 agosto

Activision ha annunciato un crossover tra Call of Duty: Mobile e la serie Netflix Ghost in the Shell: SAC_2045 dove potrete unirvi a Motoko o Batou e sconfiggere i post umani. Visiterete una nuova regione della mappa Battle Royale Isolated chiamata New Vision City. La Stagione 7: New Vision City, sarà disponibile dal 4 agosto e il Battle Royale non sarà più lo stesso.

Per salvare New Vision City dall’invasione post umana i giocatori dovranno equipaggiarsi e combattere un nemico mai visto prima in Call of Duty: Mobile. La Stagione 7 offre ai giocatori l’opportunità di guadagnare 50 nuovi livelli di ricompense per il Battle Pass con una nuova serie di contenuti gratuiti e premium, tra cui operatori come Blackjack – Elite e Motoko, nuove armi come lo Switchblade X9, Weapon Blueprints, Calling Cards, Charms, COD Points (CP) e altro ancora, che verrà lanciato nel corso della stagione. i seguito una panoramica di New Vision City:

Nuova area Battle Royale – New Vision City – Una nuova cyber città futuristica ispirata alla serie Netflix GHOST IN THE SHELL: SAC_2045 sarà disponibile nella modalità Battle Royale. New Vision City è incapsulata da un misterioso guscio e coperta da un’oscurità perpetua, illuminata solo dalle luci al neon a tema cibernetico che ricoprono i grattacieli.

