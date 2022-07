The Last Of Us Part I uguale alla versione PS3? Risponde un membro del team di sviluppo

Nelle scorse settimane The Last Of Us Part 1, remake del celebre gioco, si è ritrovato al centro di una bufera mediatica per via di un videogameplay emerso sul web. Il video in questione aveva però scatenato le ire dei fan i quali non avevano notato alcun tipo di differenza tra la versione originale e quella di prossima uscita, sia per quanto riguarda il gameplay che per i vari dettagli come quelli inerenti all’audio ( trovate il nostro articolo dedicato qui) . A rispondere a queste illazioni ci ha pensato Jonathan Benainous, artista delle texture ambientali senior di Naughty Dog, tramite Twitter. Benainous ha infatti risposto ad un utente il quale affermava che il titolo sembrava non valere il prezzo, ecco quanto dichiarato:

Il lungo filmato rilasciato sottolineava importanti caratteristiche nuove implementate all’interno del gioco di prossima uscita, con la promessa di riuscire a sfruttare completamente tutte le potenzialità di PS5. Non ci resta che aspettare l’uscita definitiva del gioco il 2 settembre, ricordandovi che è in lavorazione anche una versione PC. Restiamo sintonizzati.

People complain about gameplay by watching a video but nobody actually had their hand on the controller. Having played both, there is no comparison between PS3 & PS5.

And the prone, would have simply broken the gameplay and the combat space as it wasn't built this way originally.

— Jonathan BENAINOUS (@JonathanBenaino) July 23, 2022