GTA V si aggiorna oggi, ecco le note sulla patch

GTA V oggi, 26 luglio, riceve un corposo aggiornamento. La patch in questione si chiama The Criminal Enterprises e sarà disponibile più tardi nel corso della giornata e, pur non essendo particolarmente corposo, aggiunge dei piccoli dettagli davvero interessanti che miglioreranno senz’altro l’esperienza di gioco.

Secondo un post ufficiale di Rockstar Games, l’aggiornamento sarà disponibile oggi alle 10:00 UTC; ma ecco di seguito che cosa comporterà nel dettaglio:

Protezione aziendale e aggiornamenti

I giocatori potranno impegnarsi in attività commerciali, comprese le missioni di vendita, in sessioni private solo su invito.

Potrai registrarti come VIP, CEO o Presidente MC nelle sessioni Solo su invito, Crew e Friend, consentendo agli imprenditori di acquistare e vendere al proprio ritmo o con i propri amici.

Personalizzazione del veicolo

Tutti i veicoli con accesso all’LS Car Meet potranno essere equipaggiati con pneumatici Low Grip, offrendo ai giocatori ancora più opzioni di personalizzazione durante la modifica dei veicoli durante l’LS Car Meet.

I veicoli verranno consegnati più velocemente su richiesta del meccanico.

I giocatori non dovranno più sostenere un addebito per aver distrutto il veicolo personale armato di un altro giocatore, evitando penalità per coloro che rispondono al fuoco (e neutralizzano con successo) gli attaccanti.

Le officine per veicoli Avenger e Mobile Operations Center ospiteranno qualsiasi veicolo che può adattarsi, al contrario di veicoli selezionati (escluso l’Oppressor Mk II, che viene modificato tramite la propria officina all’interno del TerrorByte).

Il numero di proprietà di proprietà sarà aumentato da 8 a 10, aumentando lo spazio totale del garage fino a 20 veicoli.

I siti Web Legendary Motorsport e Southern San Andreas Super Autos presenteranno nuovi filtri e scorciatoie di navigazione, che possono essere visualizzate in schede utilizzando L1/R1 o LB/RB su console

Generali

Quando restituiranno i contratti di sicurezza all’Agenzia, i giocatori potranno entrare in elicottero o entrare dall’ingresso sul tetto, invece di dover entrare dalla porta principale a livello del suolo.

Quando si gestisce un’attività di Auto Shop, il personale di Auto Shop ora avrà molte più probabilità di consegnare con successo il veicolo di un cliente senza problemi.

Per facilitare gli spostamenti in determinati luoghi, i giocatori potranno fare jogging all’interno di The Diamond Casino & Resort, The Music Locker e Nightclubs.

I giocatori potranno acquistare munizioni massime per tutte le armi contemporaneamente nel menu Interazione. I giocatori avranno anche un accesso più facile a snack e armature tramite un singolo input mentre la Ruota delle armi è attiva. Inoltre, se un giocatore fallisce e riavvia rapidamente una missione, gli snack verranno riforniti in base al numero con cui ha iniziato la missione.

I giocatori ora saranno in grado di riagganciare immediatamente alle telefonate provenienti da più contatti quando offrono missioni piuttosto che essere costretti ad ascoltare l’intera chiamata prima di poter riattaccare.

I giocatori PC avranno la possibilità di disabilitare la finestra di chat in-game tramite il menu Impostazioni.

Per ridurre i casi di lutto, la statistica Kill/Death non sarà più influenzata dalle uccisioni effettuate in Freemode. In futuro, questo rapporto sarà influenzato solo dalle uccisioni ottenute nel gameplay competitivo.

Dopo la loro visita iniziale, i giocatori potranno dedicare più tempo a esplorare Cayo

Perico e possono essere scoperti più volte prima di essere cacciati dall’isola.

Il Race Creator riceverà un assortimento di aggiornamenti, inclusi aumenti del limite di Checkpoint, limite di giocatori per Transform Races e numero di dispositivi che possono essere rimossi sull’ultima generazione di console

Il Race Creator riceverà un assortimento di aggiornamenti, inclusi aumenti del limite di Checkpoint, limite di giocatori per Transform Races e numero di dispositivi che possono essere rimossi sull’ultima generazione di console Gare : la community di corse di GTA Online beneficerà di un aumento significativo dei pagamenti di GTA$ su tutta la linea. Con il lancio di GTA Online: The Criminal Enterprises , tutti i tipi di Razza standard, comprese le Razze create dai giocatori, pagheranno in media il 50% in più di GTA$.

Anche il montepremi totale per le gare premium sarà aumentato. Queste gare continueranno ad assegnare le stesse vincite ai piazzamenti sul podio, mentre i giocatori che si piazzano al quarto posto e al di sotto ora riceveranno anch’essi vincite.

Il taglio minimo per Finales è ora fissato al 15% per ogni membro

Il costo delle commissioni per la configurazione della rapina è stato ridotto a 25.000 GTA$

Le seguenti finali di rapina assegneranno un ulteriore pagamento del 75% GTA$ in aggiunta all’incasso attuale:

Il lavoro Fleeca

Il raid di Humane Labs

Il finale di evasione

Finale di finanziamento di serie A

Le seguenti finali di rapina assegneranno un ulteriore pagamento del 50% in GTA$ in aggiunta all’incasso attuale:

Il finale di lavoro del Pacific Standard

Il colpo del giorno del giudizio: atto I

Il colpo del giorno del giudizio: atto II

Il colpo del giorno del giudizio: atto III

Insomma all'interno del gioco verranno implementate tantissime novità come già detto in precedenza in questo articolo; per visionare la patch completa basta andare a questo indirizzo. Restiamo sintonizzati.